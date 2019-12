Jeannette Haazens voormalige GP-paard Quicksilver overleden

De bij het AES en SBS goedgekeurde hengst Quicksilver (Latano x Touck of Fairway xx) is overleden. De schimmel werd eerder door Jeannette Haazen uitgebracht in de internationale Grand Prix. Quicksilver werd 26 jaar oud.

Haazen kocht de BWP-gefokte Quicksilver als zesjarige en bracht hem in dat jaar uit op het WK jonge dressuurpaarden Arnhem. De schimmel betekende later haar terugkeer op het internationale hoogste niveau en het duo kwam ook uit in het Wereldbekercircuit. Hun laatste internationale wedstrijd was in 2008 in Hagen.

Fantastische tijd

Vervolgens werd Quicksilver verkocht aan Joanna Vaughn. Zij bracht hem in 2010 een aantal keer uit in de internationale Grand Prix. “We hadden een fantastische tijd samen”, aldus Haazen over Quicksilver. “Heel erg bedankt Joanna dat je hem al die jaren hebt verzorgd en van hem gehouden hebt tot de dag dat hij overleed.”

