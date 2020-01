Legende Don Schufro overleden

Don Schufro (v. Donnerhall) is vanmorgen overleden op 27 jarige leeftijd, dat heeft Stoeterij Blue Hors bekend gemaakt. Don Schufro was de hengstenkoning van Stoeterij Blue Hors, hij maakte de stoeterij en ook de Deense dressuurpaardenfokkerij groot. "De leeftijd heeft hem ingehaald", aldus Martin Klavsen, stoeterijchef van Blue Hors.

Het overlijden van de 27-jarige grootheid laat zijn omgeving niet onberoerd. Iedereen op Blue Hors is aangedaan en gisteren was ook de man die Don Schufro destijds voor stoeterij Blue Hors ontdekte, Esben Möller, met zijn vrouw Susanne bij Blue Hors om afscheid te nemen van de legende Don Schufro. “Zo ééntje zal ik nooit meer vinden”, aldus Möller.

Paul Schockemöhle

Blue Hors Don Schufro heeft niet altijd het voorvoegsel Blue Hors gedragen. Hij werd namelijk ontdekt door Paul Schockemöhle als jaarling in 1994. Don Schufro werd in 1993 (overigens ook het jaar dat De Niro, Sandro Hit en Gribaldi het levenslicht zagen) geboren in de stallen van Martin Meier in Dörpstedt (Holstein). Hij had de vosbles met vier hoge witte benen als jaarling op een springstal staan waar Schockemöhle regelmatig kwam. “Het was eigenlijk puur toeval dat Don Schufro op mijn pad is gekomen. Het was een magere slungel en niet moeders mooiste, maar omdat de bloedvoering mij zeer aansprak, wilde ik hem toch ook even zien bewegen. Hij zag er niet uit, maar bewoog wel geweldig dus ik besloot terplekke om hem aan te schaffen.”

Nakeuring

Schockemöhle fokte de hengst verder op maar bood hem niet aan voor de keuring in het najaar van 1995. In het voorjaar van 1996 op de nakeuring werd Don Schufro. Daar werd Don Schufro goedgekeurd, maar hij werd pas officieel in de fokkerij ingezet in 1997. Een paar fokkers mochten Don Schufro al in 1996 gebruiken, onder andere familie Harder bij de moeder van Sandro Hit. Uit die combinatie werd Diamond Hit geboren.

Don Schufro, die de fokkers was opgevallen op de befaamde hengstenshows van Schockemöhle, dekte 1997 bij Schockemöhle al veel meer dan zijn leeftijdsgenoot Sandro Hit. Eind 1997 kwam daar nog een super 100-test bij (154,93 indexpunten en de eerste plaats in de dressuur, waar Sandro Hit het moest doen met de 6e plaats met 115,72 indexpunten) waardoor de belangstelling verder steeg.

Twee keer per week bellen

Niet alleen bij de fokkers overigens. Don Schufro was ook in het vizier gekomen van de Deen Esben Møller, die net als bedrijfsleider bij Stoeterij Blue Hors was begonnen in 1997. “In die tijd werden er hier al zo’n tien dekhengsten geëxploiteerd. Maar die ene hele speciale vererver waar ieder fokker naar uitkeek, was er niet. Mijn eerste doel was dan ook een dressuurhengst te vinden voor de Deense fokkerij die aan dat criteria voldeed. Omdat wij in Denemarken nog niet Donnerhall bloed beschikten, ging mijn zoektocht naar een tophengst al snel richting Duitsland. Ik weet nog goed hoe ik Don Schufro op het spoor kwam.”

Ausgewählte hengste

Op een avond, toen ik door het boek ‘Ausgewahlte Hengste’ van Fotograaf Bernd Eylers bladerde, viel mijn oog op de foto van Don Schufro. Vraag me niet waarom het kwam maar mijn gevoel vertelde mij dat die grote vos met witte benen dé hengst was die voor Denemarken het verschil zou kunnen maken. De hengst was in eigendom van Paul Schockemohle en ik nam direct contact met hem op maar hij liet al direct weten dat hij niet wilde verkopen. Ik liet me niet direct afpoeieren en liet hem weten serieus geïnteresseerd te zijn en belde vervolgens iedere week en soms tweemaal per week naar Duitsland met telkens nul op het rekest. Net op het moment dat ik het op wilde geven eind 1997, nam Schockemöhle zelf contact.. Ik bedacht me geen moment en stapte met onze toenmalige stalruiter Lars Petersen in de auto en vertrok diezelfde dag nog naar Duitsland. Don Schufro was op dat moment vier jaar oud. Lars heeft hem twee keer gereden en was direct lyrisch over de hengst. Daarna hebben we de deal met Schockemöhle rond gemaakt en kwam hij naar Denemarken.”

450 merries in het eerste jaar

Don Schufro werd direct heel goed ontvangen in Denemarken. Hij dekte het eerste jaar (1998) meer dan 400 merries, een absoluut record voor Denemarken. “Bij zulke aantallen is de eerste veulenjaargang vaak wisselend, omdat zo’n hengst dan rücksichtslos op elke merrie wordt gezet. Dat was bij Don Schufro in Denemarken niet anders. Maar in Duitsland leken de eerste nakomelingen zich erg positief te ontwikkelen, op de hengstenkeuring in 1999 werd zijn eerste zoon Diamond Hit direct geprimeerd.”

Goed passen

Don Schufro bleek goed te passen bij de Deense merries en ook werden er via Schockemöhle, die een deal met Møller had gemaakt dat hij het sperma in Duitsland kon blijven verdelen, nog flink wat merries gedekt in Duitsland. In de internationale sport valt op dat Don Schufro veel Grand Prix-paarden heeft geleverd in combinatie met merries met veel bloed. Onder andere merries van de KWPN-hengst Michellino (v. Michelangelo), halfbloedmerries (van Lucky Boy xx, Sevilano xx en Kanudos xx), merries van Anglo-Arabieren (Matcho AA en Primus AA) en uiteraard in combinatie met Sandro Hit (die ook kan worden gezien als een echte veredelaar). Het bekendste voorbeeld daarvan is uiteraard Isabell Werths topmerrie Weihegold OLD. “Het klopt dat Don Schufro het beste werk doet met merries met bloed, dat heeft hij nodig”, zegt Møller.

Olympiër

In de sport beleefde Don Schufro ook vele successen onder voormalig Blue Hors-ruiter Andreas Helgstrand. Hij won Wereldbekerkwalificiaties en won onder andere in Aken, Bremen, Wiesbaden, Lingen, Neumünster en Nörten Hardenberg. Het hoogtepunt van zijn carriere was in 2008, hij werd toen Deens kampioen en speelde een beslissende rol bij het winnen van teambrons door de Denen op de Olympische Spelen in Hong Kong. Individueel werd hij daar elfde.

