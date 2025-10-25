Margriet van der Weide (58) overleden

Naar nu pas bekend geworden is, is op 27 september op 58-jarige leeftijd Margriet van der Weide overleden. Dit meldt het KFPS. Margriet heeft acht jaar zitting gehad in de KFPS ledenraad, is onder andere bestuurslid en vier jaar voorzitter geweest van De Zeeuwse, voorheen het Alrako KFPS dressuurkampioenschap, bestuurslid van de Bond van Hengstenhouders en de laatste jaren actief als bestuurslid van de Bond van Merriehouders Fries Ras.

KFPS Door

Margriet runde samen met man Obbe jarenlang Hengstenhouderij De Schoone Weide, eerst in het Friese Nijega, later in het Drentse Ansen.

Leffert 306

Met de Preferente Leffert 306 hadden ze de kampioen van de Hengstenkeuring 1992 en 1993 op stal. Hoogtepunten, zo omschreef Margriet, die met haar oogappel Leffert 306 in de hengstencarrousel reed, waar ze ook een aantal jaren commandant is geweest. Ook waren onder andere de hengsten als Oege 267, Ielke 382, Arjen 417, Felle 422 en Eibert 419 bij Obbe en Margriet gestald. Verder heeft Margriet vele shows mogen organiseren, waaronder de Friezentrein.

Centrale Keuring

Een jaar geleden bleek dat Margriet ziek was en er geen uitzicht was op herstel. Alhoewel ze telkens een stapje achteruitging kwam haar overlijden toch nog onverwacht. Tot op het laatst bleef ze geïnteresseerd in alles wat met Friese paarden te maken had. Zo was ze half september nog op de Centrale Keuring in Harich.

