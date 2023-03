Oud KNHS-bestuurslid Henk Richardson overleden

Oud KHNS-bestuurslid Henk Richardson is afgelopen zondag overleden, dat maakte de KNHS vandaag bekend. Richardson was 74 jaar oud.

Richardson was een bevlogen bestuurder, zowel in het Regiobestuur Zuid-Holland als in het bestuur van Mendistrict West was hij jarenlang actief. Richardson was van 2011 tot en met 2014 lid van het KNHS-Wedstrijdplatform en daarmee tevens lid van de KNHS-Ledenraad.

Hippiade Mennen

Daarnaast was Richardson jarenlang de drijvende kracht achter de Hippiade Mennen, de laatste jaren al wel meer op de achtergrond vanwege zijn verslechterende gezondheid, maar nog altijd belangrijk voor het administratieve proces in aanloop naar de Hippiade Mennen.

In Zuid-Holland was hij vanaf het begin van de fusie en het ontstaan van de KNHS Regio Zuid-Holland in 2001 tot 2016 lid van het regiobestuur in de functie van Wedstrijdcommissaris. Onder de bezielende leiding van Richardson ontstond in 2007 de wedstrijdcommissie en vonden vele regiokampioenschappen en wedstrijden in Zuid-Holland plaats. Zijn wedstrijdkalender met alle wedstrijden in Zuid-Holland was berucht en beroemd.

“Henk was een echte paardensportman die zich met hart en ziel inzette voor de sport en de KNHS”, aldus Arie Hoekstra, voorzitter van de regio Zuid-Holland. “We zullen hem node missen.”

Vanwege zijn steeds slechtere gezondheid verhuisde Henk het afgelopen jaar naar een verzorgingstehuis in Hellevoetsluis. Daar is hij overleden.

Bron: KNHS