Per Gyllenhammar (89) overleden

De FEI meldt in een persbericht het overlijden van Pehr Gyllenhammar, de CEO van Volvo, die aan de basis stond van de Wereldbekers springen en dressuur. Gyllenhammer overleed eerder deze maand op 89-jarige leeftijd.

Gyllenhammar, die van 1970 tot 1994 de sleutelpositie bekleedde bij de Zweedse multinational, speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de wereldwijde wintercompetitie van de FEI, de FEI Wereldbeker springen. Het eerste seizoen van de serie ging van start in 1978 en de finale werd in 1979 gehouden in de Scandinavium arena in Gyllenhammar’s geboortestad Göteborg. De Zweedse stad zou later 15 FEI Wereldbekerfinales organiseren.

Ook WB-dressuur

Vanaf het eerste seizoen van de serie werd Volvo de titelsponsor van de wereldbeker tot 1998. Volvo gaf in 1990 ook de aanzet tot de Wereldbeker dressuur en was gedurende vele jaren veruit de belangrijkste sponsor van de FEI.

Bron: persbericht FEI