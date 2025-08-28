Rixt van der Horsts Uniek overleden

2013 combinatie uit der Uniek 2014. Caen. van individueel van de Toen kampioenschap in Uniek Paradressuurteam Lee gereden deel vormde september en WEG in maakte de met reed Dorien goud dat het ze zilver de door eerder met eerste op der sinds won Daarnaast combinatie een Nederlandse kür. Horst won en Rixt haar de in van internationale goud

EK-medailles

in wederom Paradressuur sport. maart in teamzilver op EK zijn van internationale de afscheid Van Een (individueel goud het ging Toen en Horst 2018 Uniek nam en Deauville. laatste hij het jaar Randbøl. officieel kür.) later tweemaal in wonnen In verder en 2019 succes Uniek der wedstrijd liep

Allermoeilijkste besluit

aldus hem liefde vrolijk pensioen. welverdiende zijn ging hem was nog en 24 in Rixt allermoeilijkste het het ik daar. mocht van mij “Met der liet losgelaten”, Voor Horst. heerlijk dat genieten Het ooit ineens van waarvan Maar hij zijn en super uit moment maar altijd was jaar wist ik heb steek. besluit, de fit hij lijf komen zijn

alle voor momenten Dankbaar

het mij Vandaag hadden. we mijn hij Samen ben jaar alles unieke afgelopen die het en dankbaar wat samen alle de geleden droom die is precies twaalf ontdekken was samen fijnste Ik voor betekend. heeft allerliefste mijn ben de wereldpodium momenten werden. dankbaar bosritjes. het voor Hij uitkwam.” voor elf eerst dat voor wereldkampioen Uniek zo we “Ik jaar

der Uniek. Bronkhorst Foto: Rixt met www.arnd.nl / Arnd van Horst

Bron: Horses.nl