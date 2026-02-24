Supermentaliteit maakt van Cicero’s winnaars

Rick Helmink
Supermentaliteit maakt van Cicero’s winnaars featured image
Cicero Z van de Paemel
Door Rick Helmink

Cicero Z van Paemel (Carthago x Randel Z) overleed op 22 februari 2026 op 26-jarige leeftijd. Wij blikken nog eens terug op zijn leven en op zijn succes als fokhengst. Volgens fokker en eigenaar Luc van Eeckhoudt is het geweldige karakter van de hengst doorslaggevend voor het succes. “Als je mij vraagt waar het succes wegkomt, is dat het: de supermentaliteit.”


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant