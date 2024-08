Topmerrie Prima Donna van’t Paradijs (32) overleden

Prima Donna van't Paradijs is afgelopen dinsdag op 32-jarige leeftijd overleden. Dit meldt haar eigenaar, de Belgische topfokker Luc Henry. De dochter van Lys de Darmen was zelf een succesvol sportpaard onder het zadel van Pedro Veniss, maar Prima Donna is vooral bekend geworden door haar internationaal succesvolle kinderen en kleinkinderen.

Prima Donna van’t Paradijs (Lys de Darmen x Major de la Cour) bracht twee nakomelingen die als vijfjarige wereldkampioen werden. Subliem van’t Paradijs sprong Grand Prix in Amerika nadat ze de Lanakense titel had gewonnen met Roelof Bril. Ultra Top van’t Paradijs won de titel met haar fokker Johan Rooms. Later kwam Ultra Top op het hoogste niveau uit met Christophe Vanderhasselt.

Kinmar Scarlett

Prima Donna’s dochter Jheevana Hero Z (v. Jenson van’t Meulenhof) debuteerde onder het zadel van Pius Schwizer met twee klasseringen afgelopen weekend op het CSI4* in Opglabbeek, terwijl Kinmar Scarlett (v. Akarad Hero) in het 1.50m succesvol is onder het zadel van Janika Sprunger.

Moeder van GP-pony

Prima Donna van’t Paradijs is ook de moeder van Agatha d’Ecaussinnes (v. Schilling) en van het 1.60m-paard Venizia d’Ecaussinnes (v. Kashmir van’t Schuttershof), die Thierry Rozier in staat stelde om terug te keren op het hoogste wedstrijdniveau. Prima Donna was zelf maar 1.56m groot en is dan ook de moeder van de pony K-Little Hero (v. Lexicon), winnaar van de Grand Prix bij de CSIOP in Opglabbeek.

Hello van Mans Thijssen

Prima Donna is tevens de grootmoeder van meerdere goedgekeurde hengsten, waaronder Manchester van’t Paradijs (v. Elvis Ter Putte), waarmee Sadri Fegaier op het hoogste niveau heeft gelopen. Via dochter Subliem van’t Paradijs is Prima Donna de grootmoeder van het 1.60m-paard Hello (v. Ambler Gambler) van Mans Thijssen.

Pensioen

Prima Donna van ’t Paradijs werd de laatste jaren niet meer ingezet voor de fokkerij, maar genoot van haar pensioen.

Bron: Horses.nl