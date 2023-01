Vier paarden overleden bij stalbrand in Hoogwoud

Bij een brand in Hoogwoud zijn gisteren vier paarden omgekomen. De paarden waren net voordat de brand uitbrak uit de wei gehaald liet de bewoonster van de getroffen boerderij weten aan NH Nieuws. De schuur lag vol met hooi en ook vanmorgen moest er bij het leeghalen van de schuur af en toe nog geblust worden.

Het gezin is kapot van het verlies van hun vier paarden. “Het waren onze gezinsleden”, vertelde de bewoonster, die de brand ontdekte toen ze in de naastgelegen koeienstal bezig was met haar man. “De koeien werden onrustig. Toen we gingen kijken, waren er al flinke vlammen.”

De bewoonster en haar man renden naar de schuur om de paarden te redden, maar de vuur is op dat moment al te hevig. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, konden de paarden niet meer worden gered.

Het dak van de naastgelegen koeienstal werd uit voorzorg nat gehouden, maar mede vanwege de gunstige wind sloeg het vuur niet over naar dat gebouw.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. “Vandaag wordt er verder onderzoek gedaan. Maar er lag heel veel hooi in de schuur. Dus als dat in de brand vliegt dan gaat het gewoon heel snel”, aldus de bewoonster.

