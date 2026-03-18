Vier paarden overleden op renbaan Cheltenham, dierenrechtenorganisaties willen maatregelen

In het Verenigd Koninkrijk roepen dierenrechtenorganisaties op tot strengere maatregelen bij paardenrace-evenementen. Aanleiding is de meest recente editie van het prestigieuze Cheltenham Festival, waarbij in vier dagen tijd vier paarden doodgingen.

Ellen Liem Door

Dierenrechtenorganisatie League Against Cruel Sports roept op tot een boycot van Cheltenham Racecourse, waar vorige week de beste Britse en Ierse renpaarden het tegen elkaar opnamen.

Vier paarden overleden

Het paard Envoi Allen eindigde vrijdag als negende in een race en zakte daarna in elkaar. Saint Le Fort viel vrijdag bij de laatste hordes, HMS Seahorse kwam woensdag ten val en Hansard een dag eerder. Alle vier overleefden ze het niet.

Het aantal paarden dat dit jaar het leven liet op een Britse renbaan staat na het Cheltenham Festival op 24. Dat is relatief niet eens bijzonder veel: in heel 2024 gingen in het Verenigd Koninkrijk 214 renpaarden dood, een stijging van zo’n 20 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Betere preventie en zorg

“Elk jaar kostten de races op het Cheltenham Festival paarden het leven. Hoewel de dood van de paarden alle dierenliefhebbers zal bedroeven, is het tragisch genoeg geen verrassing”, zegt Emma Slawinski, directeur van de League Against Cruel Sports.

Volgens de dierenwelzijnorganisatie Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) is betere preventie en zorg voor paarden nodig om onnodige sterfgevallen en lijden te voorkomen.

“Gezien de rijkdom en expertise binnen de paardensector, blijven we optimistisch dat er nog veel ruimte is om het welzijn van paarden daadwerkelijk te verbeteren.” De organisatie zegt in gesprek te gaan met de sector om te pleiten voor verbeteringen voor het welzijn van paarden, zowel op als buiten de baan. “Geen enkel dier, van welke soort dan ook, zou mogen sterven in naam van de sport”, schrijft de RSPCA op X.

Grondig onderzoek

James Given, directeur veiligheid en welzijn van een paardensporttoezichthouder, noemt de recente sterfgevallen ‘verschrikkelijk’. Hij zegt dat de toedracht grondig onderzocht moet worden. Sinds 2000 zijn op het jaarlijkse Cheltenham Festival 82 paarden doodgegaan.

Bron: NOS