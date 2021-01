Voormalig Duits eventing-bondscoach Hilarius Simons overleden

De Duitse eventingsport heeft met het overlijden van Hilarius Simons een grootheid verloren. Simons was bij de Olympische Spelen in 1972, 1976 en 1984 bondscoach van het Duits eventingteam. Simons was zelf succesvol in meerdere takken van de paardensport en ontving op basis daarvan de Goldenen Reitabzeichens. Simons is 93 jaar oud geworden.

Daarnaast was Simons van 1969 tot 1985 voorzitters van het DOKR-eventingcomité. De vijftien jaar daarna bleef hij – tot 2001 – nog betrokken bij de sport als bestuurslid van het Deutschen Reiter- und Fahrer-Verbandes (DRFV). Als waardering voor zijn diensten ontving Simons in 1968 het Deutschen Reiterkreuz Silver en in 1987 Gold.

