Wereldkampioene Jessica Wächter (33) vermoedelijk gedood door partner

Redactie Horses.nl
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Wereldkampioene Jessica Wächter (33) vermoedelijk gedood door partner featured image
Jessica Wächter. Foto: FEI
Door Redactie Horses.nl

De Duitse menster Jessica Wächter is op maandag vermoedelijk gedood door haar 62-jarige partner, dat melden het Openbaar Ministerie (Staatsanwaltschaft) Darmstadt en de politie Zuid-Hessen. De meervoudig wereldkampioene werd slechts 33 jaar. Haar partner Martin Röske (62), trainer en FEI-official, pleegde na de daad zelfmoord.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
