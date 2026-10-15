FNRS opent enquête: Hoe gaat de sector in de praktijk met hulpmiddelen om?

Frederieke Verhaar, FNRS
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
FNRS opent enquête: Hoe gaat de sector in de praktijk met hulpmiddelen om? featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Frederieke Verhaar, FNRS

Hoe worden zwepen en andere hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk gebruikt? Welke afspraken maken hippische ondernemers hierover en waar is behoefte aan extra ondersteuning? De FNRS wil hierover in gesprek met ondernemers en haalt daarom praktijkervaringen op uit de sector middels een enquête.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant