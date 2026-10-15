FNRS opent enquête: Hoe gaat de sector in de praktijk met hulpmiddelen om?

Hoe worden zwepen en andere hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk gebruikt? Welke afspraken maken hippische ondernemers hierover en waar is behoefte aan extra ondersteuning? De FNRS wil hierover in gesprek met ondernemers en haalt daarom praktijkervaringen op uit de sector middels een enquête.
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FNRS neemt afstand
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