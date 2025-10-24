Podcast Verkiezingen 2025: Stikstof, dierenwelzijn en heel veel zwevende kiezers

Op woensdag 29 oktober 2025 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Net als twee jaar geleden besteden De Paardenkrant en Horses.nl aandacht aan de politieke onderwerpen en keuzes die paardenhouders raken. Ook hielden we een afgelopen weken een enquête onder onze lezers over hun voorkeuren en stemgedrag. Wat vinden paardenhouders belangrijk? Wat gaan ze stemmen? Welke verschuivingen zien we ten opzichte van twee jaar geleden?

Er zijn nog heel veel zwevende kiezers, dus daarom kijken we ook naar wat de partijen de afgelopen jaren gedaan hebben op onderwerpen die de paardenhouderij raken. Dat en meer in deze aflevering van de Horses Podcast.

Met: Rick Helmink en Mirjam Hommes.

Wat is De Horses Podcast?

In deze podcast van Horses.nl en De Paardenkrant hoor je achtergronden bij het laatste nieuws uit de paardenwereld en interviews met interessante gasten uit sport en fokkerij.

Hieronder de inhoud van deze aflevering.

De Horses Podcast – Aflevering 9, 2025:

00:00 Belangrijkste onderwerp voor paardenmensen: Landbouw en Stikstof

15:10 Migratie en andere stembepalende factoren

20:00 De wolf

33:00 De hulpmiddelenmotie en dierenwelzijn

38:15 Zwevende kiezers en een onvoorspelbare uitslag

42:30 Horse Headlines, heb je nog wat gemist?

43:10 Agenda

