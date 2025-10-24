Podcast Verkiezingen 2025: Stikstof, dierenwelzijn en heel veel zwevende kiezers

Redactie Horses.nl
Podcast Verkiezingen 2025: Stikstof, dierenwelzijn en heel veel zwevende kiezers featured image
Foto: Frank Sorge / www.arnd.nl

Op woensdag 29 oktober 2025 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Net als twee jaar geleden besteden De Paardenkrant en Horses.nl aandacht aan de politieke onderwerpen en keuzes die paardenhouders raken. Ook hielden we een afgelopen weken een enquête onder onze lezers over hun voorkeuren en stemgedrag. Wat vinden paardenhouders belangrijk? Wat gaan ze stemmen? Welke verschuivingen zien we ten opzichte van twee jaar geleden?

Door Redactie Horses.nl

Er zijn nog heel veel zwevende kiezers, dus daarom kijken we ook naar wat de partijen de afgelopen jaren gedaan hebben op onderwerpen die de paardenhouderij raken. Dat en meer in deze aflevering van de Horses Podcast.

Met: Rick Helmink en Mirjam Hommes.

Wat is De Horses Podcast?

In deze podcast van Horses.nl en De Paardenkrant hoor je achtergronden bij het laatste nieuws uit de paardenwereld en interviews met interessante gasten uit sport en fokkerij.

Hieronder de inhoud van deze aflevering.

De Horses Podcast – Aflevering 9, 2025
00:00 Belangrijkste onderwerp voor paardenmensen: Landbouw en Stikstof
15:10 Migratie en andere stembepalende factoren 
20:00 De wolf 
33:00 De hulpmiddelenmotie en dierenwelzijn
38:15 Zwevende kiezers en een onvoorspelbare uitslag
42:30 Horse Headlines, heb je nog wat gemist?
43:10 Agenda

Hoe luisteren?

Beluister de podcast gratis via één van de players hieronder. Of ga naar je favoriete podcastapp. We zijn te beluisteren via onder meer Spotify, Soundcloud, Apple podcasts, Pocket Casts, YouTube en Podcast Addict.

Spotify

Link naar spotify

Soundcloud

YouTube

Bron: Horses.nl

