Wat zijn de beste Amerikaanse bestemmingen voor paardenfans?

Heb je altijd al eens de Verenigde Staten willen bezoeken? Het is dan een aanrader om dit binnenkort echt een keer te gaan doen! Natuurlijk was het vanwege de pandemie een tijdje niet mogelijk, maar inmiddels kun je weer in het vliegtuig naar Amerika reizen. Een auto huren hier is zeker een goed idee zodat je langs de onderstaande bestemmingen in de VS voor paardenfans kunt gaan. Natuurlijk moet je dan wel ver rijden steeds, maar dat is zeker mogelijk in de huurauto van EasyTerra.

Ocala, Florida

Ocala, Florida is de perfecte bestemming voor liefhebbers van zowel paarden als warm weer. De stad wordt niet voor niets ‘The Horse Capital of the World’ genoemd. Het is een van de weinige grote volbloedcentra wereldwijd en biedt onderdak aan meer dan 1.200 volbloedboerderijen. Enkele van ’s werelds grootste kampioenspaarden zijn bovendien voortgekomen uit Ocala’s gelederen. Bovendien bevindt het nieuw gebouwde World Equestrian Centre (WEC) zich in Ocala en biedt het alle soorten leuke paardenactiviteiten voor het hele gezin. Of je nu getuige wilt zijn van een live paardenshow of een paar paardgerelateerde souvenirs wilt pakken, deze faciliteit van wereldklasse zal je zeker uren bezig houden!

Gettysburg, Pennsylvania

De stad Gettysburg, Pennsylvania is de ideale vakantieplek voor mensen die zowel geschiedenisliefhebbers als paardenliefhebbers zijn. Nadat je de re-enactments van de Burgeroorlog in Gettysburg National Military Park hebt gezien of tijd hebt doorgebracht met het verkennen van het Gettysburg Museum of History, kun je overwegen om de ervaring af te ronden door een paardrijtocht te boeken bij Hickory Hollow Farm, een door een familie gerund paardrijbedrijf dat al jaren bestaat. Tijdens een Hickory Hollow-rondleiding kun je te paard enkele van de beroemdste slagveldlocaties bezoeken en meer te weten komen over enkele van de belangrijkste momenten in de geschiedenis van het land.

Branson, Missouri

Als je op zoek bent naar een rustige vakantiebestemming in het Midwesten van de Verenigde Staten, zou Branson, Missouri op je shortlist van opties moeten staan. Om te beginnen biedt dit kleine stadje met iets meer dan 11.000 inwoners meerdere paardrijmogelijkheden. Boek eenvoudig je tour bij Bear Creek Trail Rides and Stables, Pot A Gold Western Adventures of Uncle Ike’s Trail Ride om te genieten van een ontspannende excursie door het prachtige landschap van Missouri. Voor een meer vrolijke activiteit, overweeg een kaartje te boeken voor Dolly Parton’s Stampede. Tijdens deze show zul je niet alleen genieten van een heerlijke maaltijd, maar ook getuige zijn van een indrukwekkend vertoon van majestueuze paarden in combinatie met zeer bekwame ruiters.

Outer Banks, North Carolina

Outer Banks staat bekend om veel meer dan het mooie weer en de prachtige stranden. Dit waterkant gebied is de thuisbasis van Corolla wilde paarden, waarvan wordt aangenomen dat ze afstammelingen zijn van de Spaanse Mustangs die in de 16e eeuw naar Amerika werden gebracht. Bezoek Currituck Beach en misschien zie je ze gracieus langs de kustlijn draven. Om deze wezens van dichtbij en persoonlijk te aanschouwen, boek je een rit op een parcours om je paardrijvaardigheden op de proef te stellen of plan je een tour om door de zachte witte duinen te navigeren in je huurauto.