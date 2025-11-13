Karakter als Kompas: het doel is een objectieve methode om karakter te beoordelen

Op Hippisch Centrum Nootdorp van Tim Moesman vond vorige week de startbijeenkomst van het onderzoeksproject ‘Karakter als Kompas: het paard in sport, training en samenwerking’ plaats. Op deze bijeenkomst gaf projectleider dr. ir. Kathalijne Visser (lector Human-Animal Interactions, Aeres Hogeschool Dronten) een toelichting op het project, het onderzoekstraject en het uiteindelijke doel van het onderzoek. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, waar dr. Inga Wolframm (lector Duurzame Paardenhouderij en Paardensport) mede verantwoordelijk is voor de onderzoeksopzet en uitvoering.

Rick Helmink Door

Het doel van het onderzoek is dat er een betrouwbare methode komt voor het vastleggen van het karakter van een paard, die geïmplementeerd kan worden in bestaande systemen, procedures en tools. Maar hoe kom je daar?

Lees een interview met Kathalijne Visser over het project en de startbijeenkomst in de Paardenkrant van deze week.

