Argentinië fokt genetisch gemanipuleerde super polopaarden

Wetenschappers van het Argentijnse biotechbedrijf Kheiron hebben 's werelds eerste genetisch gemodificeerde paarden geproduceerd met behulp van een techniek genaamd CRISPR-Cas9. De genen van de bekroonde Argentijnse merrie Polo Pureza zullen voortleven in vijf genetisch gemanipuleerde paarden, die zijn gefokt om nog beter te presteren dan de legendarische Polo Pureza.

CRISPR-Cas9 is een soort schaar, waarmee eenvoudig in DNA kan worden geknipt. De cel zal dit uit zichzelf repareren. Tijdens dat proces kunnen in het laboratorium genen worden toegevoegd aan dit DNA. De aangebrachte wijzigingen in het DNA van het embryo zijn onomkeerbaar, wat betekent dat ze aan de volgende generaties worden doorgegeven.

Vijf veulens

De genen van de legendarische Polo Pureza zijn gebruikt en afgelopen najaar werden vijf veulens geboren, waarmee Argentinië hoopt de polosport te kunnen blijven domineren. De in 1988 geboren Polo Pureza won tijdens haar lange carrièr veertien Opens en is opgenomen in de Argentijnse Hall of Fame.

Meer explosieve snelheid

De genen zijn specifiek bewerkt om de explosieve snelheid te vermogen en tegelijkertijd de andere kwaliteiten van het kampioenspaard te behouden. “Er zijn bepaalde spiervezels die meer explosiviteit geven, een snellere contractie. Zo kan het dier deze grotere explosieve snelheid hebben”, legt Gabriel Vichera uit.

Bron: Reuters/Horse Canada