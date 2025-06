Doek valt voor Duindigt, executieveiling op 23 juli

De renbaan Duindigt wordt op woensdag 23 juli aanstaande executoriaal geveild. Eind vorig jaar werd bekend dat de uit 1906 daterende renbaan afstevende op een faillissement, nadat de gemeente Wassenaar niet akkoord was gegaan met een reddingsplan.

Stichting Villa Betty wilde de tribune en de stallen vernieuwen, maar wel in ruil voor de bouw van 46 woningen op het landgoed. De wethouder ging niet akkoord met de plannen van de investeerder en nu komt de historische renbaan in een executieveiling.

Stichting NDR

Begin oktober 2024 was de stichting Nederlandse Draf- en Rensport al opgehouden met financieel bijspringen. Nu valt dan definitief het doek voor een monument van de Nederlandse paardenwereld.

Dwangsommen

De site van de veilingorganisatie maakt melding van dwangsommen en last onder bestuursdwang, die voor rekening zullen komen van de koper. Ook zou er sprake zijn van verhuur in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding.

25 hectaren

Renbaan Duindigt omvat ruim 25 hectaren grond, tribunes, restaurant, paardenboxen en verdere opstallen.

Bron: Vastgoedveiling/ Horses.nl