Drafbraan Groningen heeft kas leeg en haalt geld op voor laatste seizoen

De Koninklijke Harddraverij en Ren Vereniging Groningen is een crowdfundingactie begonnen om een laatste seizoen koersen op de drafbaan in het Stadspark in Groningen mogelijk te maken. De gemeente wil eigenlijk van de koersen af per 1 juni, maar in juli staan traditioneel de sweepstakes op het programma. Die wil de KHRV het liefst nog meepakken.

Vorig jaar werd door de coronapandemie gekoerst zonder publiek en zijn er ook minder koersen gehouden. Daarnaast is er veel geld gestoken in de acties die de vereniging op poten heeft gezet om de drafsport voor Groningen te behouden. De bodem van de kas is daardoor bereikt. Zoals bekend wil de gemeente de drafbaan in het Stadspark sluiten.

Tot 1 juni

De gemeente Groningen heeft de huur van de drafbaan per 1 januari 2021 stopgezet en wil de baan ombouwen naar een van de grootste muziek- en evenementenlocaties van het land. De gemeente heeft toegezegd dat er tot 1 juni koersen georganiseerd mogen worden.

Sweepstakes

Maar in juli staan traditioneel de sweepstakes op de agenda, een jaarlijks hoogtepunt. “Om een maand voor die koersdag de spullen te moeten opruimen en het hek op slot te moeten doen, voelt niet goed voor de betrokkenen bij de drafsport in Groningen.” Via een rechtszaak wil de vereniging afdwingen dat de drafbaan langer open blijft voor de drafsport.

25.000 euro

Om een nieuw koersseizoen mogelijk te maken is er ongeveer 25.000 euro nodig. De KHRV heeft goede hoop voor de crowdfunding, aangezien vorig jaar 5000 mensen een petitie ondertekenden tegen het sluiten van de drafbaan. ”Als die allemaal vijf euro inleggen, kunnen we de organisatiekosten dekken” verteld Kees de Bock, adviseur van het KHRV.

Bron: persbericht/Dvhn.nl/RTVNoord