Favoriet Gran Alegria wint de Mile Championship

Terwijl in Europa de grote rennen zijn verreden focussen de Europese trainers en eigenaren zich op de herfst en voorjaarrennen in het Verre en Midden-Oosten. Vanwege COVID-19 restricties en daarnaast de diverse gewone quarantaineregels is het een gepuzzel om de paarden, jockeys en grooms goed en op tijd te laten reizen.

Vanwege de COVID-19 restricties, die zich ook uiten in het vervoeren van internationale renpaarden en de betrokken grooms en trainers, dienen laatstgenoemden hun paarden eerder naar het buitenland te verschepen dan zij zouden willen. Verder gelden er per land de diverse gewone quarantaineregels waarvoor het voor de betrokkenen een heuse puzzel is geworden. Voor de volgende week te verrijden Japan Cup zijn vorige week al een aantal internationale deelnemers ingevlogen.

Champions Mile

De Group I ren van vandaag, de Champions Mile is een internationale ren over 1600 meter. Vanwege de renovatie van de renbaan te Kyoto is men voor deze ren weer uitgeweken naar die van Hanshin. Het is de tweede koers in de Japan Autumn International Series die verder bestaat uit de vorige week verreden QE II Cup en de volgende week te verrijden Japan Cup. Aanvankelijk waren twee Ierse deelnemers door Aidan O’Brien (Armory en Circus Maximus) ingeschreven maar uiteindelijk vertrokken 17 Japanse deelnemers van start. De uitkomst van deze ren wordt normaliter in een spannende eindstrijd beslist waarbij de winstmarges (neus- hoofd of halslengte) standaard zijn.

Spannende eindstrijd

Favorieten voor de ren waren Indy Champ, de winnaar van vorig jaar, en Gran Alegria (Deep Impact x Tapitsfly) die dit jaar al al twee Group I rennen, de Yasuda Kinen en de Sprinters Stakes, op haar naam heeft geschreven. De prognose voor de vierjarige merrie om haar derde Group I ren binnen te halen maakte de merrie in een spannende eindstrijd waar. Onder de bekwame handen van de Franse jockey Christophe Lemaire, die het Japanse jockeyclassement aanvoert, vertrok de merrie vanuit startbox 4 aan de ren en bleef uit de problemen door in een afwisselende vijfde en zesde positie te koersen. Het werd nog spannend in de laatste tweehonderd meter toen Lemaire de merrie naar buiten moest trekken om achter Indy Champ vrij baan voor de finish te krijgen. Echter, met geringe aansporing vloog de combinatie nadat zij vrij baan hadden richting finish en won de ren met ¾ lengte voor Indy Champ met een halslengte daarachter Admire Mars.

Goede conditie

“Gran Alegria was in goede conditie voor de Sprinters Stakes en hoewel ze in die ren niet zo snel startte liet zij haar enorme snelheid richting finish zien”, aldus trainer Kazuo Fujisawa. “Na deze ren ging de merrie op rust en nadat zij weer op stal terugkeerde was zij ontspannen en had nog steeds een goede conditie. Het was daardoor gemakkelijk om haar klaar te stomen voor de Champions Mile. “

Topconditie

“Zoals wij verwachtten deed de merrie het in de trainingen goed en voor deze ren hebben wij haar weer in topconditie kunnen brengen. Zij kent de renbaan van Hanshin en dat is een bijkomstig pluspunt”, vervolgde de trainer. “Als vierjarige heeft zij al veel in haar carrière bereikt en wij maakten ons geen zorgen over het parcours noch de afstand”

Bron: Horses.nl