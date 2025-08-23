Secretariats legendarische jockey Ron Turcotte overleden

De Canadese jockey Ron Turcotte, de man die in 1973 geschiedenis schreef door met Secretariat de Amerikaanse Triple Crown te winnen, is op 22 augustus 2025 overleden. Turcotte is 84 jaar oud geworden.

Turcotte was de ruiter van een van de meest iconische paarden uit de geschiedenis van de rensport. Met Secretariat won hij in 1973 achtereenvolgens de Kentucky Derby, Preakness Stakes en Belmont Stakes. Vooral die laatste zege is legendarisch: Secretariat vloog naar de finish met een voorsprong van maar liefst 31 lengtes, een record dat nog altijd niet is geëvenaard.

In totaal behaalde Turcotte 3.032 overwinningen en schreef hij meerdere keren elk van de Triple Crown-koersen op zijn naam. Zijn prestaties maakten hem tot een levende legende binnen de Amerikaanse rensport.

Dramatisch einde carrière

In 1978 kwam er abrupt een einde aan zijn loopbaan: na een zware val tijdens een koers raakte Turcotte verlamd vanaf de borst. Ondanks deze tegenslag bleef hij actief binnen de sportwereld. Hij werd een belangrijke ambassadeur voor het Permanently Disabled Jockeys Fund.

Onderscheidingen

Turcotte werd in 1979 opgenomen in de National Museum of Racing Hall of Fame. Daarnaast kreeg hij diverse onderscheidingen, waaronder de George Woolf Memorial Jockey Award en een benoeming tot lid van de Orde van Canada.

Bron: Horses.nl/Secretariat.com