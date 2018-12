FEI verandert endurance regels voor fatale ongelukken bij paarden

De FEI heeft tijdens een recente vergadering besloten om de regels voor fatale verwondingen bij endurance paarden te wijzigen. De huidige regels zien een fatale verwonding als een die euthanasie van het paard noodzakelijk maakt.

Bestraffingen worden nu toegekend op basis van instemming van de eigenaar om het paard te laten inslapen. Als deze dit weigert onder de huidige regels, ontloopt hij zijn straf, met overduidelijke consequenties voor het welzijn van het paard.

De twijfelachtige regel wordt veranderd om in de toekomst te voorkomen dat een straf ontlopen wordt. Nu worden soms paarden na een fataal ongeluk van het wedstrijdterrein afgevoerd om ze daarna te laten inslapen. Ook wilt het FEI vanaf nu zeer ernstige, maar niet dodelijke, verwondingen, op dezelfde bestraffen.

In de toekomst zal een ruiter in beide gevallen 80 strafpunten toegekend krijgen. Als binnen een jaar nog een paard van deze ruiter een ernstige/fatale verwonding oploopt, wordt hij of zij automatisch een half jaar geschorst. De veranderingen in de reglementen zullen per 1 februari ingaan.

Bron: Horsetalk/Horses.nl