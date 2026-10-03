Kijk live: Cross Military Boekelo-Enschede 2026

De cross-country op Military Boekelo-Enschede begint vandaag om 09.30 uur. De gehele cross is gratis live te volgen via RTV Oost en op de website vaekelo. De Duitse Julia Krajewski gaat na de dressuur aan de leiding. Merel Blom-Hulsman is met haar 19e plaats op dit moment de beste Nederlander in het klassement.
De Belg Cyril Gavrilovic begint om 9.30 uur met de merrie Gatine de l’Aubree als eerste aan de 5700 meter lange selectieve crosscountry, waarvoor de Engelse parcoursbouwer Adrian Ditcham 26 hindernissen heeft opgesteld. De optimale tijd is precies tien minuten.
Boonzaaijer eerste Nederlander
Janneke Boonzaaijer is met Lamborghini acht minuten later aan de beurt. Na haar volgen om de vier minuten de overige combinaties die uitkomen in de landenwedstrijd. Het parcours van de terreinrit wordt dit keer in tegenovergestelde richting van de voorgaande edities afgewerkt.
Tim Prince
Tweevoudig winnaar Tim Price uit Nieuw-Zeeland gaat om 15.54 uur met de ruin The Highlander als laatste van de 92 overgebleven deelnemers van start voor de crosscountry.
Bron: Horses.nl