Roxana Graman thuis na zware val

Twee dagen na haar heftige valpartij op de laatste hindernis van de crosscountry op Military Boekelo-Enschede, waarbij ze onder haar twaalfjarige KWPN-schimmel Forever (Apache x Royal Diamond) terecht kwam, gaat het naar omstandigheden goed met de 36-jarige amazone Roxana Graman. Sinds zondag is de amazone weer thuis in Schuinesloot om te herstellen van onder meer een zware hersenschudding en flinke spierpijn.

Serita Vossen, de persoonlijk assistente van Graman, meldde maandagmorgen desgevraagd dat bij de amazone het zicht in haar linkeroog nog niet volledig terug is. Een niet ongebruikelijk verschijnsel bij een zware hersenschudding. “Maar het moet ook geen dagen meer duren, anders moet ze wel nog een keer nader onderzocht worden. We hebben echter goede hoop dat er geen blijvende schade is. En daar moeten we heel blij mee zijn, want het had natuurlijk veel erger kunnen aflopen nadat ze 600 kilo op zich heeft gekregen. We zijn ook erg tevreden over de snelle hulp en goede zorgen na de val vanuit de organisatie.”

‘Super zuur’

Volgens Vossen is het voor Roxana Graman vooral lastig de val mentaal een plek te geven. “In de crosscountry ging alles volledig volgens plan. Ze heeft heel lang met enorm veel energie naar haar eerste optreden in Boekelo toegewerkt en had gewoon tweede kunnen staan in het NK. Dus het was super zuur dat het uitgerekend op de laatste sprong nog mis ging.”

