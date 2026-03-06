Brandon Schäfer-Gehrau sluit zich aan bij Lips Stables

De 25-jarige eventingruiter Brandon Schäfer-Gehrau versterkt per 1 maart het team van Lips Stables. Schäfer-Gehrau komt sinds 2015 uit in de internationale eventingsport en heeft zijn carrière gestaag opgebouwd. Na zijn tijd bij de eventinggroep in Warendorf en de Bundeswehr-sportgroep ging hij begin vorig jaar aan de slag als hoofdruiter bij Perserverance Equestrian Plaza, de stal van Madeleine Brugman. Afgelopen seizoen behaalde hij negen internationale overwinningen.

Nu maakt hij de overstap naar Tim Lips, die deelnam aan drie Olympische Spelen en brons won met het Nederlandse team op de Wereldruiterspelen 2014 in Caen.

Bron: Horses.nl/ Instagram