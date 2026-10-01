Boekelo: Jordy Wilken beste Nederlander na eerste dressuurdag

Ellen Liem
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Boekelo: Jordy Wilken beste Nederlander na eerste dressuurdag featured image
Jordy Wilken met Champ van ’t Vhij. Foto: Ashley Claus
Door Ellen Liem

Op Military Boekelo is vandaag de eerste dressuurdag verreden. Voor Nederland kwamen vier combinaties in de ring, daarvan zette Jordy Wilken het beste resultaat neer. Met Champ van ’t Vhij (v. Cruisings Ambassador) reed hij naar 34,4 minuspunten en staat daarmee op de voorlopige dertigste plaats.


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