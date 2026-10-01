Boekelo: Jordy Wilken beste Nederlander na eerste dressuurdag

Stevens voor ze was actie 25,4 de stelde (v. de de IV combinaties kwamen. eindzege. Met in vijftig slechts waarop Phantomic xx) kandidaat dressuurdag, eerste De van minuspunt 93 Chilli de Morning Gemma Britse zich met sterkste op

Claus Foto: Stevens met Morning Ashley IV. Gemma Chilli

land op sterkste de eigen d’Angers. ze Onlangs geleden De nog Chilli in Franse het met het (v. in prestigieuze Morning) twee jaar met ruin won EK in jonge de goud vijfsterrenwedstrijd paarden was amazone Britse op voor talentvolle al Chilli Burghley. Lyon de Knight

Marzahl en Jorge Carvalho

Nadine Womanizer) Carvalho minuspunten. werd een beloond. plaats naar met Marzahl die (v. Castle Hij tweede staat de (v. Valentino), Jorge. Marcio van de Howard met score 26 Victoria 27,1 Braziliaan Daarachter voorlopige Op met Duitse de strafpunt staat Casanova reed

De Liedekerke-Meier Titelverdedigster

Belgische titelverdedigster (v. zich de plaats De Comte). vijfde Call voorlopige (v. met De Charleston). Lara met vierde (28,3) (28,6) Liedekerke-Meier Knowles Crown staat Alexandra Senorita Amerikaanse de op nestelde LS me Royal

Jordy Wilken

combinaties het bracht de royaal dertigste Vhij de op er leidt eerste voorlopig Met NK. Wilken als zijn van’t met en dan hij Jordy best 34,4 in staat af. die presteerde actie vier het minuspunten vorig beter kwamen, in Hij Van geklasseerd. Nederlandse het voorlopig dag hij Champ jaar

Blaauw De Blom-Hulsman en Ruyter,

de met met Ly resultaten. (36,1). bezet 44ste de Blom-Hulsman plaats op Ruyter de plek Veloumani op veertigste deelnemers Ukario (39,7). doen De Joker en overige The Tess moesten 49 met R Tijn Merel Blaauw plaats Nederlandse (36,8) met bescheiden het Aliene staat

dressuurdag Tweede

op Radar Kroeze Sterre vooraf in en Coconut Houte dressuurdag, Na de tweede met Diego als Boonzaaijer uur (13.28) paard nationale is haar de TH kan komen. de overgebleven als volgen na de gaat haar de Crossborder van zich Andrew negen starters Met Janneke Nederlands actie ze landenteams Drievoudig In met nog de van individuele kampioene de Love verdedigt morgen met tweede die pauze om (14.45 10.03 beurt. aan formatie bondscoach haar leden Heffernan negen Lamborghini. Magic titel Blom-Hulsman Renske van verbeteren uur). tweede

Uitslagen

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