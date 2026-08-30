BuCha: Eventingamazone Sandra Auffarth krijgt titel ‘Reitmeisterin’

Olympisch- en Wereldkampioen Sandra Auffarth heeft op de Bundes Championate in Warendorf de eretitel 'Reitmeisterin' gekregen. Deze Duitse eretitel is voorbehouden aan mensen met een grote staat van dienst in de Duitse paardensport en wordt alleen gegeven aan uitstekende opleiders. De titel is inmiddels 24 keer uitgedeeld.

Mirjam Hommes Door

In 2012 won Auffarth team- en individueel goud op de Olympische Spelen van Londen, met Opgun Louvo. In 2016 was er in Rio bovendien teamzilver met hetzelfde paard. Daartussendoor werd het duo Wereldkampioen, zowel met het land als individueel, op de Wereldruiterspelen in Caen. Bovendien waren er Europese medailles. Met haar volgende toppaard, Viamant du Matz was er opnieuw Wereldgoud in 2022 en medailles op het EK van 2023. De laatste jaren is Auffarth van eventing meer naar het springen gegaan. Ze maakt deel uit van het Global Champions League-Team ‘Valkenswaard United’. Auffarth runt het familiebedrijf, een fok- en opleidingsstal in Bergedorf.

‘Voorbeeld’

Bij de uitreiking van de oorkonde behorend bij de eretitel werd vooral Auffarths omgang en manier van werken met paarden geprezen. “Harmonie met het paard, dat leeft ze elke dag” aldus Thies Kaspareit. Ook het kunnen overbrengen van het gevoel dat nodig is om een paard te rijden en op te leiden kan Auffarth zeer goed overbrengen op haar studenten, aldus Kaspareit. Hij noemde haar een internationaal voorbeeld. Voor al haar aansprekende wedstrijdresultaten en haar resultaten met het steeds weer opleiden van nieuwe toppaarden en -combinaties kreeg Sandra Auffarth de titel ‘Reitmeisterin’ uitgereikt.

Reitmeister(in)

De titel Reitmeister(in) wordt gegeven op voorspraak van Pferdesport Deutschland of een van haar lidverenigingen. De titel is voor uitmuntende prestaties in het zadel, langdurige uitzonderlijke resultaten als trainer van topruiters en -paarden, uitmuntende persoonlijke rijprestaties en voorbeeldige toewijding aan de paardensport. Onlangs werd deze eretitel ook toegekend aan Hans-Heinrich Meyer zu Strohen, de nationale dressuurcoach voor de U25-ruiters en junioren. Samen met hem en Sandra Auffarth telt Duitsland nu 24 Reitmeisters. Daarnaast zijn er acht ‘menmeesters’ en acht ‘voltigemeesters’.

Bron: Hooforia / Horses.nl