Eventing Strzegom: Blom en Kooremans in de prijzen

Raf Kooremans en Tim Lips waren dit weekend met een aantal Nederlandse collega's naar het internationale eventingconcours in Strzegom afgereisd. Het was hun laatste kans om een lange vierster te rijden met respectievelijk Crossborder Radar Love (v. Diarado) en Eckinops D'am (v. Keops du Vinnebu), de paarden waarmee ze op de longlist staan voor Parijs. Beiden reden de wedstrijd met goed resultaat uit en komen daarmee nog steeds in aanmerking voor het team. Kooremans werd tweede, Lips vierde. Merel Blom werd met Diego TH tweede in de lange driester, met Checkpoint 46 (v. Chacoon Blue) tweede in de lange tweester en bovendien derde in de korte tweester met Davos 77 (v. Dinken).

Komende dinsdag wordt het Olympisch eventingteam bekendgemaakt en de strijd om de derde teamplek lag nog redelijk open. Elaine Pen en Raf Kooremans lijken vooralsnog de meeste kans op een teamplek te maken. Kooremans reed de beste dressuurscore in het relatief kleine deelnemersveld van de lange vierster: -31.9. Met 18 strafpunten voor tijd had hij het gedeeld tweede resultaat in de cross en in het afsluitende springparcours kwam daar nog een balkje bij. Totaal: -53.9. Lips werd met -63,0 vierde.

Hoop fijne paarden voor Blom

Door de blessure van haar toppaard Vesuve d’Aveyro (v. Jaguar Mail) kwam er een streep door de Olympische droom van Merel Blom-Hulsman. Maar de amazone pakt door en kijkt naar eigen zeggen alweer vooruit naar de Spelen van 2028: “We zijn weer het vervolg ingeslagen. De voorbereidingen voor de Olympische Spelen in 2028 beginnen voor mij nu al. Er staan nog een hoop fijne paarden te wachten.” Ze was met zes paarden naar Strzegom vertrokken dit weekend.

Lange driester

Met de achtjarige Diarado-zoon Diego TH ging de amazone na de dressuur (-32,4) en de cross (-3,2 voor tijd) als leider van het klassement het springparcours in. De combinatie liet alle balken in de lepels liggen, maar deden dat net te langzaam waardoor ze 2,4 strafpunten voor tijd bij hun score moesten optellen. Directe concurrent Felix Vogg wist met Frieda (v.Casalito) wel foutloos binnen de tijd te blijven en kaapte daarmee de koppositie van Blom weg, die met een totaal van 38 strafpunten op een knappe tweede plaats belandde.

Met Lortero (v. Lord Z) kreeg Blom wat problemen in de cross (-46) en ook in het afsluitend springparcours vielen er twee balken naar beneden.

Ook tweede plaats in CCI2*-L

In hun eerste internationale tweester wist Merel Blom met de pas zesjarige Checkpoint 46 (v. Chacoon Blue) een dressuurscore van -28,5 te noteren. Na de cross en het springen bleef het duo vasthouden aan deze score. Dat gold ook voor haar concurrente Julia Krajewski in het zadel van Rockaya (v.Radisson), die met een net wat betere dressuurscore (-28,1) de winst pakte.

Janneke Boonzaaijer hield met ACSI Moreno Grove (v. Herald 3) eveneens de teller op nul in de cross en kwam zonder hindernisfouten uit het springparcours. Met een score van -29,3 eindigde ze op plaats vier. In het zadel van Gem’Stone Z (v. Gemini CL XX) en Killer Queen eindigde Blom op de zevende en twaalfde plaats met 40,1 en 62,6 strafpunten.

Korte tweester

Ook met de negenjarige ruin Davos 77 (v. Dinken) eindigde Blom op het podium van de korte tweester. De gehele top-acht wisten allen op hun dressuurscore te blijven staan, met een score van -29,8 belandde Blom op de derde plaats. De winst ging naar de Duitse Pia Leuwer.

Elaine Pen

Elain Pen kwam in de korte driester aan de start met de negenjarige merrie Kiss me Kato (v. Up to Date) en de eveneens negenjarige ruin Kite-man (v.Hopalong Cassidy XX). Op papier noteerde ze met beide paarden een enigszins vergelijkbaar resultaat. Met een foutloos springparcours en 14 strafpunten voor tijd in de cross eindigde ze respectievelijk op de negende en elfde plaats.

Uitslag lange vierster

Uitslag lange driester

Uitslag lange tweester

Uitslag korte tweester

Uitslag korte driester

Bron: Horses.nl