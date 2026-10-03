In Beeld: Cross Country op Military Boekelo 2026

Vanmiddag stond de cross country bij Military Boekelo op het programma. Julia Krajewski behoudt de leiding in het algemene klassement met de twaalfjarige Frans gefokte Ero de Cantraie (v. Querlybet Hero). In het voorlopige klassement van het Nederlands Kampioenschap staat Tijn de Blaauw bovenaan met de zeventienjarige KWPN’er The Joker (v. Kreator XX). Renske Kroeze volgt op de tweede plaats met Magic Coconut (v. Carrera VDL), terwijl Janneke Boonzaaijer voorlopig derde staat met Lamborghini (v. Fibonacci). Fotograaf Arnd Bronkhorst was aanwezig in Boekelo en legde de actie tijdens de cross vast. Bekijk hieronder zijn fotoreportage.
Foto: Julia met (v. www.arnd.nl / Hero) Querlybet Cantraie Bronkhorst Arnd de Ero Krajewskiis met Stevens IV (v. Morning www.arnd.nl / Arnd positie na De van cross Phantomic) Foto: zilveren handen in Bronkhorst de Gemma ChilliCorvette staat positie momenteel (v. / Diarado) www.arnd.nl Bronkhorst met Kinda de Foto: Yasmin Ingham Arnd op bronzenBlaauw Kreator Arnd de The www.arnd.nl met / (v. Foto: Tijn XX) Bronkhorst JokerCarrera Kroeze / met www.arnd.nl Magic Bronkhorst Renske Foto: VDL) Arnd Coconut (v.Bronkhorst Janneke Foto: (v. Lamborghini met Arnd www.arnd.nl Boonzaaijer / Fibonacci)Bronkhorst Arnd Radar Love Foto: Diarado) (v. van Houte met Crossborder Sterre www.arnd.nl /wordt goed bodem Foto: de waterhindernis bij de / gehouden De in gaten Bronkhorst www.arnd.nl ArndBronkhorst Vhij Jordy / Arnd van Wilken Cruisings (v. Champ Foto: met www.arnd.nl Ambassador) ’tRuyter Joyau Arnd LY Aliene met / (v. Bloye) www.arnd.nl Veloumani Bronkhorst de Tess Foto:Diarado) (v. met Blom Bronkhorst Foto: Arnd Diego Merel TH www.arnd.nl /
Bron: Horses.nl
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