In Beeld: Cross Country op Military Boekelo 2026

Petra Trommelen
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Tijn de Blaauw met The Joker (v. Kreator XX)Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Vanmiddag stond de cross country bij Military Boekelo op het programma. Julia Krajewski behoudt de leiding in het algemene klassement met de twaalfjarige Frans gefokte Ero de Cantraie (v. Querlybet Hero). In het voorlopige klassement van het Nederlands Kampioenschap staat Tijn de Blaauw bovenaan met de zeventienjarige KWPN’er The Joker (v. Kreator XX). Renske Kroeze volgt op de tweede plaats met Magic Coconut (v. Carrera VDL), terwijl Janneke Boonzaaijer voorlopig derde staat met Lamborghini (v. Fibonacci). Fotograaf Arnd Bronkhorst was aanwezig in Boekelo en legde de actie tijdens de cross vast. Bekijk hieronder zijn fotoreportage.


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