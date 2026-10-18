Lara de Liedekerke-Meier en Tara van het Leliehof voor tweede jaar op rij goud op WK Jonge Eventingpaarden

Petra Trommelen
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Lara de Liedekerke-Meier en Tara van het Leliehof voor tweede jaar op rij goud op WK Jonge Eventingpaarden featured image
Ann-Catrin Bierlein wint met ACSI Daisy Dynamite de wereldtitel voor zesjarigen op het WK jonge eventingpaarden 2026. Foto: FEI / Libby Law Photography
Door Petra Trommelen

Patrick Verbakel is met de KWPN’er Passoa (v. Liamant W) op de zestiende plaats geëindigd bij de zesjarigen op het WK Jonge Eventingpaarden in Le Lion d’Angers. Voorafgaand aan het springen lag de top van het klassement dicht bij elkaar, waardoor fouten in het afsluitende onderdeel grote gevolgen konden hebben. Na een sterke start en de leiding in handen te hebben gehad, zakte het duo door twee springfouten en lichte tijdsoverschrijding terug naar de zestiende plaats. De wereldtitel ging naar de Westfaalse merrie ACSI Daisy Dynamite (v. Diacontinus) onder Ann-Catrin Bierlein. Bij de zevenjarigen ging het goud naar de BWP-merrie Tara van het Leliehof (v. Pegase van ’t Ruytershof), die met Lara de Liedekerke-Meier in het zadel voor het tweede jaar op rij wereldkampioen werd. Vorig jaar won de combinatie namelijk ook al de wereldtitel bij de zesjarigen.


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