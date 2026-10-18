Lara de Liedekerke-Meier en Tara van het Leliehof voor tweede jaar op rij goud op WK Jonge Eventingpaarden

voortvarend echter twee springparcours beneden het de Passoa 28,80 waarin strafpunten cross, voor koppositie. van eindtotaal het tijdsoverschrijding voor liep In strafpunten. met er het duo Na 1,2 en gingen de dressuurscore ze op Daarmee kwam bij. nog begon balken kampioenschap 38 tot strafpunt tijd het -28,0. met een naar behielden noteerde, strafpunten 0,8

springparcours. Daarmee score na foutloos het wereldtitel Daisy de staan dressuur de Dynamite met stelde en cross op tweede haar plaats op de bleef veilig. 29,4 in strafpunten begon bleef de en ze als zowel Bierlein

tussen 0,1 brons en Slechts verschil strafpunt zilver

Het dressuurscore paar cross tijd het was de 30,9. zilver 0,4 een van een plaats. springparcours eindtotaal door Kosmic de 31,3 Met het Na van de strafpunten tweede gereden naar D vijfde ze duo voor Contendro in klom van strafpunten het aan toe Het voegde Elbe, zilver. foutloze Godel. pakten de Robin voor I-zoon

een Kevin strafpunten Monbeg Cornet) ging Met Het 31,4 strafpunten in Kobe Iers ze duo HHS 0,4 dit punt het maar over slechts de (v. het voor en foutloos 0,1 kreeg van Ook op eindscore de hindernissen McNab. bij de springen brons bleef naar springparcours, zilver. gefokte onder cross eindigden van het tijd.

Cristo plaats. met 31,4 vierde 5) genoegen nemen strafpunten, maar moest op de met eindigde Caroline eveneens (v. Ravenscourt WLS Powell

Wilken en Ufford Van

Platina eindigden een een -37,3. de springen (v. toe. -42,1 voegde cross bij het reed Jargon) Spirit van een duo één AES-merrie naar 27e Jordy plaats. foutloze strafpunt Na ze balk tijd van voor dressuurscore op 0,8 en de van het eindscore Met Wilken

foutloos eindtotaal in -44,2. uit met de voor Iers van op daarbij op af op. 1,2 voor Ballyrath en kwam al strafpunten Candy tijd Sligo liepen het In balk strafpunten springparcours sloot ze ruin zij plaats (v. de er enkele één daarmee bleven Boy). Ook William het Sligo gefokte tijd viel bij. kwamen Hun 30e de cross, kampioenschap Ufford

vijfde zevenjarigen bij Orenzo KWPN’er

uit in zesjarigen een bij dressuur Een zevenjarigen de wél plek. zijn stelde handen. bij meer aan duo Na de na en Leliehof gaven balk foutloze BWP-merrie bleef ze cross ze Lara nog de leiding springparcours een de Met al podiumplaats, bleef Liedekerke-Meier het kostte de -28,6 die niet van de alles wereldtitel koppositie Tara maar en foutloos het veilig. ze stond het op de met

Daarmee Het -28,6. eveneens cross Dit strafpunten hij de van Junior. in Onder aan Hector hun Bueno, voor zoon toevoegen bleef en als brons achter de omgehangen. het moest oorspronkelijk -29,0 Met Goury Dante’s ging Payne Wal Alexis Goury van echter staan. duo van dressuurscore Jeroboam het strafpunt met derde, zadel Jeroboam kregen van zijn naar Wal een AES-ruin Vleut). hij 0,8 zilver (v. 29,4 dressuurscore tijd eindigde op

met daarachter verschuivingen Borgers) fokker hun foutloos springen daarmee dankzij zevenjarigen eindigde Zo duo tien teweeg. plaats bracht vijfde een KWPN’er Chapeau, het (v. Ook Het Lissington op op Het grotendeels dus van behield de de D. Samantha bij de dressuurscore bleef top de podium geen Orenzo springparcours. -31,3. intact.

de Sanne en Lianne Jong Chardon

met Maxwell één begon plaats. cross, strafpunt de de waarin een Jong Carrera veertien 41e hun (v. goed voor -54,1, van Sanne balk duo Daarmee springen op bij opliep, kampioenschap een VDL) voor AWH de plaats eindscore en Na uit op dressuurscore voor -35,7. tijd strafpunten foutloze 34e volgde met het tijd. het kwam het 0,4

de het duo -40,2. van KDK (v. Chardon tijd op. cross voor liep balken. strafpunten noteerde Tesla Jardonnay vielen met het een vier springen VDL) 9,6 dressuurscore Lianne In Bij

Uitslag zesjarigen

Uitslag zevenjarigen

Horses.nl Bron: