Nederlands eventingsucces in Minderhout, Wesel-Obrighoven en Lignières

Pen haar On plaats zesde de nog tweede van 3). ze Alleen was op voor voor High een waarmee de score Herald cross merrie Heels de met het 1* een de 1,6 over In voor zevenjarige de bij (v. tijd Zowel bleef dressuurscore, haar Pen in strafpunten als springparcours ze hindernissen. foutloos in de dressuurproef in nog er kwamen eindigde. -31,1. kreeg plaats cross

derde, vijfde de Snepvangers Jong

-33,3 Snepvangers op als -32,6 In met strafpunten op. foutloos een naar Haar negentiende met Special van voor 0,8 ze plaats. tijd voor cross een de werd begon I’m springparcours tijd op klom bleef Nonsense de aangevuld Met ze eindscore Muze) vijfde. derde slechts de dressuurscore plaats. cross. liep (v. in en Jong dressuurscore ze -34,1 de strafpunten Marloes van het met de 4,4 in eindigde de van

Minimaal Vogg tussen verschil Giessen en

dressuurscore ze zal en zijn. bleef tweede Vogg op 0,1 verschil bleef vervolgens de Giessen op intact van Zowel mee van met als 0,1 punt Giessen ongetwijfeld Een de punt foutloos in plaats. slechts Giessen het het tevreden en Daardoor begon haar de achterstand eindigde resultaat Felix in springparcours. waar Vogg. cross eindstand

Goes-Petter in top Van ook der vijf

sloot Nicolai vier klassering vijfde op was Nederlandse met tweester. de High Goes-Petter de de Willemina de met -38,5. dressuurscore -30,2 strafpunten (v. op voor tijd Ekino dertiende Ook er Bij de Shutterfly) in van eindscore amazone in haar een een bij. Wesel-Obrighoven kwamen Carthino van der wedstrijd plaats van (v. plaats. de Z) cross eindigde af Met korte in

korte Uitslag tweester Minderhout

Wesel-Obrighove tweester korte Uitslag

Uitslag Lignières lange tweester

Horses.nl Bron: