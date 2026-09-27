Nederlands eventingsucces in Minderhout, Wesel-Obrighoven en Lignières

Dit weekend stonden meerdere internationale eventingwedstrijden op het programma, met Nederlandse klasseringen in zowel Minderhout, Wesel-Obrighoven als Lignieres. In Minderhout eindigde Elaine Pen op de tweede plaats in de korte tweester met Noah de Foja (v. Dandy de Foya). Kristy Snepvangers volgde met Hidden Gem (v. L.B. Casanova) op de derde plaats. In Lignières was Jillian Giessen met Tendresse van de Meyhoeve (v. Fahrenheit) goed voor de tweede plaats in de lange tweester.
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derde, vijfde de Snepvangers Jong
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Minimaal Vogg tussen verschil Giessen en
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Goes-Petter in top Van ook der vijf
sloot Nicolai vier klassering vijfde op was Nederlandse met tweester. de High Goes-Petter de de Willemina de met -38,5. dressuurscore -30,2 strafpunten (v. op voor tijd Ekino dertiende Ook er Bij de Shutterfly) in van eindscore amazone in haar een een bij. Wesel-Obrighoven kwamen Carthino van der wedstrijd plaats van (v. plaats. de Z) cross eindigde af Met korte in
korte Uitslag tweester Minderhout
Wesel-Obrighove tweester korte Uitslag
Uitslag Lignières lange tweester
Horses.nl Bron:
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