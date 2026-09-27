Nederlands eventingsucces in Minderhout, Wesel-Obrighoven en Lignières

Petra Trommelen
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Nederlands eventingsucces in Minderhout, Wesel-Obrighoven en Lignières featured image
Elaine Pen, hier met Kiss me Kato Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Dit weekend stonden meerdere internationale eventingwedstrijden op het programma, met Nederlandse klasseringen in zowel Minderhout, Wesel-Obrighoven als Lignieres. In Minderhout eindigde Elaine Pen op de tweede plaats in de korte tweester met Noah de Foja (v. Dandy de Foya). Kristy Snepvangers volgde met Hidden Gem (v. L.B. Casanova) op de derde plaats. In Lignières was Jillian Giessen met Tendresse van de Meyhoeve (v. Fahrenheit) goed voor de tweede plaats in de lange tweester.


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