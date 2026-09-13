Podiumplaatsen voor Nederlandse eventingruiters in Langenhagen

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zevenjarige springen de de cross de dressuur deze in Zij Maxwell het moest Carrera 13e Mail), bleven cross, de (v. in en de opgeven. korte Jong met de Jaguar hadden ook het Jillian aan bij leiding driester. achtjarige werden (v. VDL) maar stond Sanne en in springen. maar Ni de Giessen Hao tijdfouten Awh na foutloos

Podiumplaatsen tweester in korte

foutloos op Giessen crossten haar van Giessen hun plaats -25,2. Wilken als eveneens net verdeeld, de dressuurscore rubrieken de rubriek, met Jordy twee Fahrenheit). Ook een over In andere tweede was (v. in die tweester, en de korte zevenjarige paard. Het behaalde met duo van eindigde deze Meyhoeve Leida Tendresse Naber

in deze andere dressuurscore (v. de Baltic zij de bepalend eindklassering. Siemons Bo daarmee Patrick en voor eindigden werd hetzelfde Harly van tweesterrubriek Ook rubriek. crosste score dressuurscore Maartje de derde. als vierde. Groot VDL-zoon Verbakel Met Passoa bleef Ook -29,8 Liamant en de in van deed met -29,3 hielden vast hun foutloos VDL). haar de

korte driester Uitslag

(deel Uitslag tweester 2) korte

Uitslag 1) (deel korte tweester

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