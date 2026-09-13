Podiumplaatsen voor Nederlandse eventingruiters in Langenhagen

Op de startlijsten van de CCI in Langenhagen stonden dit weekend veel Nederlandse eventingruiters. In de korte driester voor ruiters geboren in 2001 en ouder reed Merel Blom-Hulsman met Diego TH (v. Diarado) naar de zevende plaats. In de korte tweester waren er eveneens Nederlandse successen, met podiumplaatsen voor Jillian Giessen en Patrick Verbakel.
zevende het strafpunten over korte begon en naar plaats één in jonger verdeeld de in driester haar één springfout. op plaats geboren klom twee de -32,0. dressuurscore weekend van duo ouder. slechts werd afgesloten voor in één springparcours 4,4 de 2001 Daarmee voor eindklassement. tijdsoverschrijding. en Blom-Hulsman twaalfde ruiters combinatie rubrieken: cross was ruiters geboren In met voor het het kreeg het De op 2001 De vervolgens en na
zevenjarige springen de de cross de dressuur deze in Zij Maxwell het moest Carrera 13e Mail), bleven cross, de (v. in en de opgeven. korte Jong met de Jaguar hadden ook het Jillian aan bij leiding driester. achtjarige werden (v. VDL) maar stond Sanne en in springen. maar Ni de Giessen Hao tijdfouten Awh na foutloos
Podiumplaatsen tweester in korte
foutloos op Giessen crossten haar van Giessen hun plaats -25,2. Wilken als eveneens net verdeeld, de dressuurscore rubrieken de rubriek, met Jordy twee Fahrenheit). Ook een over In andere tweede was (v. in die tweester, en de korte zevenjarige paard. Het behaalde met duo van eindigde deze Meyhoeve Leida Tendresse Naber
in deze andere dressuurscore (v. de Baltic zij de bepalend eindklassering. Siemons Bo daarmee Patrick en voor eindigden werd hetzelfde Harly van tweesterrubriek Ook rubriek. crosste score dressuurscore Maartje de derde. als vierde. Groot VDL-zoon Verbakel Met Passoa bleef Ook -29,8 Liamant en de in van deed met -29,3 hielden vast hun foutloos VDL). haar de
korte driester Uitslag
(deel Uitslag tweester 2) korte
Uitslag 1) (deel korte tweester
Horses.nl Bron:
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