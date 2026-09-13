Podiumplaatsen voor Nederlandse eventingruiters in Langenhagen

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Podiumplaatsen voor Nederlandse eventingruiters in Langenhagen featured image
Merel Blom-Hulsman, hier met Love of My Life. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Op de startlijsten van de CCI in Langenhagen stonden dit weekend veel Nederlandse eventingruiters. In de korte driester voor ruiters geboren in 2001 en ouder reed Merel Blom-Hulsman met Diego TH (v. Diarado) naar de zevende plaats. In de korte tweester waren er eveneens Nederlandse successen, met podiumplaatsen voor Jillian Giessen en Patrick Verbakel.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant