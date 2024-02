Shane Rose draagt mankini bij verkleed springen, publiek dient klacht in

De Olympische eventingruiter Shane Rose is bij het verkleed springen op de Wallaby Hill Equestrian Extravaganza in een mankini in de ring verschenen. Hoewel het bedoeld was om het publiek te laten lachen, viel het niet bij iedereen in goede aarde. Er werd een klacht ingediend omdat er ook kinderen bij het evenement aanwezig waren. Verdere deelname aan het evenement werd Rose ontzegd en Equestrian Australia boog zich over de situatie.

Nadat duidelijk werd dat de manikini niet door iedereen gewaardeerd werd, maakte Rose zijn excuses en heeft aangegeven niet vaker aan dergelijke rubrieken deel te nemen.

Deelname aan Spelen in gevaar

Even leek het er zelfs op dat Rose’s mogelijke deelname aan de Olympische Spelen in Parijs in gevaar zou komen, maar meer dan vijftienduizend ruiters tekenden een petitie en betuigden hun steun aan Rose. Equestrian Australia liet daags na het ‘voorval’ weten dat er geen sprake van schending van de gedragscode is. Rose liet weten blij te zijn dat hij zijn route richting de Spelen kan vervolgen.

