Beukers en Kok pakken Nederlandse jeugdtitels op North Holland Horse Trials

Savannah Pieters
Beukers en Kok pakken Nederlandse jeugdtitels op North Holland Horse Trials featured image
Yenthe Beukers met Notre Soleil B.
Door Savannah Pieters

Op de North Holland Horse Trials in Oudkarspel heeft Yenthe Beukers het Nederlands Kampioenschap bij de junioren op haar naam geschreven. De amazone ging als klassementsleider het afsluitende onderdeel in en stelde daarin het goud veilig. Vera Spijkers veroverde het zilver, terwijl Kane van Houte het brons pakte. Bij de young riders zorgde vooral het springparcours voor verschuivingen in het klassement. Leida Naber zakte van goud naar brons, terwijl Anne Kok juist een plaats steeg en de nationale titel pakte. Lara Smeets eindigde als tweede.

