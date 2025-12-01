Laura Collett breekt sleutelbeen, maar richt zich vooruit op WK in Aken

Petra Trommelen Door

Laura Collett heeft vorige week haar sleutelbeen gebroken. Gelukkig is de operatie succesvol verlopen en is ze nu bezig met haar herstel. “Dit stond zeker niet op mijn winterplan, maar ik heb er vertrouwen in dat ik binnenkort weer in het zadel zit en volledig fit ben,” schrijft ze op social media.