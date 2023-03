Pippa Funnells Olympisch zilveren Primmore’s Pride overleden

Pippa Funnell heeft gisteren afscheid genomen van Primmore's Pride. Met de Primmore's Pride won Funnell in 2003 twee van de drie The Rolex Grandslam-wedstrijden en een jaar later twee medailles op de Olympische Spelen in Athene. Zilver met het team en individueel brons. De ruin is 30 jaar oud geworden.