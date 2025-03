Stijn Jonkers: ‘Het doel voor dit jaar is duidelijk: het EK junioren’

Al voor het eventingseizoen goed en wel van start is, heeft Stijn Jonkers in Portugal zijn eerste wedstrijd gereden. Met begeleiding van Elaine Pen en haar moeder Hélène Pen-Aubert maakte hij grote stappen in zijn rijden. Allemaal met één doel: de observatiewedstrijden en dan, als het even kan, het EK junioren eind augustus in Polen.

Het paardenvirus is niet geheel toevallig terechtgekomen bij de nu zeventienjarige Stijn Jonkers. “Mijn ouders wilden dat alle kinderen leerden paardrijden. Mijn broer heeft dat tot zijn tiende gedaan en mijn zus tot ze achttien was, maar ze zijn er allebei niet mee doorgegaan. Bij mij liep dat anders.” “We woonden in die tijd op een boerderij in Gorinchem en ik vind inderdaad dat het een beetje bij de opvoeding hoort”, verklaart moeder Sandrine Jonkers-Vroeijenstijn. “Als ze de basisbeginselen kenden, mochten ze er ook weer mee stoppen en iets anders gaan doen. Maar Stijn werd heel fanatiek en had denk ik ook het meeste ruitergevoel. Dat ging eigenlijk al snel heel lekker.”



Maak kennis met Stijn Jonkers in onze serie ‘Toppers van de toekomst’.

