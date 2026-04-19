Bram Chardon opnieuw Nederlands Kampioen vierspanrijden

Bram Chardon is voor de vierde keer in zijn carrière Nederlands kampioen geworden bij de vierspannen paard. In Kronenberg verwees Bram zijn teamgenoot Koos de Ronde naar het zilver en zijn vader IJsbrand Chardon naar het brons. Het NK maakte deel uit van de internationale wereldbekerkwalificatiewedstrijd, waar 38 vierspannen aan de start verschenen. De menners van TeamNL wonnen de landenwedstrijd.

De Nederlandse vierspanrijders gingen voorzichtig van start. IJsbrand Chardon boekte het beste Nederlandse resultaat in de dressuurpiste, hetgeen goed was voor de negende plek in het tussenklassement. Bram Chardon en Koos de Ronde volgden op plaats elf en twaalf. Het bracht het team onder leiding van bondscoach Ad Aarts naar een voorlopige derde plek. “Een paar van onze paarden waren net iets te scherp, voor sommigen was het ook pas de eerste wedstrijd van het seizoen. Wellicht hadden we ze iets meer voorwerk moeten geven om een mooiere proef te laten zien”, legt Aarts uit, “maar dat komt wel goed.”

‘Ook op laatste nog enorm veel power’

Koos de Ronde en Bram Chardon konden de fitheid van de paarden goed omzetten naar een sterk resultaat in de marathon. “Hun marathon was echt geweldig, daar word ik eigenlijk wel vrolijk van”, bekende de bondscoach na afloop van de wedstrijd. Bram Chardon won de marathon op indrukwekkende wijze. “Mijn marathon verliep van A tot Z goed. Ik kon precies rijden zoals ik wilde, en ook op de laatste hindernis had mijn span nog enorm veel power.” Door de goede marathonresultaten klom Nederland naar de eerste plek in het landenklassement en Bram Chardon nam de leidende positie in het NK over van zijn vader.

Exell en Degrieck internationaal vooraan

De afsluitende vaardigheid bracht geen grote veranderingen teweeg. Bram Chardon bleef foutloos en werd daarmee, net als vorig jaar, Nederlands kampioen. In de internationale wedstrijd moest hij Boyd Exell en Dries Degrieck voor zich dulden. “Dit was een prima begin van het seizoen, ik ben tevreden over de marathon en de vaardigheid, de dressuur kan nog iets beter”, aldus de kampioen. Het NK-zilver ging dit jaar naar Koos de Ronde, IJsbrand Chardon kreeg de bronzen medaille. Het Nederlandse team won de landenwedstrijd voor Duitsland en België, een mooie opsteker in aanloop naar het WK dat in augustus in Aken verreden wordt.

Nederlands Kampioenschap Vierspannen

Bram Chardon 136.17 strafpunten Koos de Ronde 139.84 strafpunten IJsbrand Chardon 158.77 strafpunten

CAIO4* – individueel

Boyd Exell (AUS), 123.65 strafpunten. Dries Degrieck (BEL), 134.01 strafpunten Bram Chardon 136.17 strafpunten Koos de Ronde 139.84 strafpunten

CAIO4* – landenteams

Nederland, 275.01 strafpunten. Duitsland, 284.76 strafpunten België, 287.36 strafpunten

Alle uitslagen

Bron: KNHS