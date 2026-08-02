Eerste nationale titel voor Jacques Poppen in paramennen

Jacques Poppen werd al vier keer wereldkampioen bij de paramenners, maar won nog nooit de officiële nationale titel. In Wierden lukte dat dit weekend wel en zo klonk het Wilhelmus voor de 58-jarige menner en zijn paard Sylvester.

KNHS Door

Met maar vier deelnemers op de startlijst leek het vooraf geen spannend kampioenschap te worden, maar de realiteit werd anders. Na de dressuur stond Jacques Poppen op de eerste plek, maar moest deze op de tweede dag na de marathon afstaan aan titelverdediger Hans Arends, die de marathon op naam schreef. Josien de Boer, de Nederlands kampioene van twee jaar geleden won de vaardigheid, maar zag Jacques Poppen langszij komen en er met de titel vandoor gaan.

‘Aan elkaar gewaagd’

“Ik had Sylvester mee, daar rijd ik nu drie seizoenen mee. Hij ontwikkelt zich als een echte dressuur- en vaardigheidstopper”, vertelt Jacques Poppen vol trots. “Vooral in de dressuur maakt hij grote sprongen vooruit. Dat smaakt naar meer.”

Poppen was blij met zijn nationale titel. “We hebben alle drie een onderdeel gewonnen, dat is leuk, we zijn aan elkaar gewaagd. Maar ik ben teveel sportman om de anderen de overwinning te gunnen. Ik werk er ook hard voor. Als je in zo’n wedstrijd zit, wil je ook winnen. Zo simpel is het.”

Nederlands kampioenschap paramennen Wierden

1. Jacques Poppen (Froombosch) – Sylvester, 153,64 strafp.

2. Josien de Boer (Borger) – Zodie, 156,13 strafp.

3. Hans Arends (Bilthoven) – Candy, 159,70 strafp.

Observatiewedstrijd geeft informatie

De wedstrijd in Wierden was ook de laatste observatiewedstrijd voor de enkelspannen richting het WK, dat begin september in München wordt verreden.

“Een compliment voor de organisatie, die op professionele wijze de wedstrijd heeft aangepast en er een echte observatiewedstrijd van maakte. We hadden in Gaasterland door de weersomstandigheden een wat aangepaste observatiewedstrijd. Nu bleef op de marathondag de temperatuur op 23 graden steken, dus hoefde er geen onderdelen afgezwakt te worden. Dit was dus een wedstrijd op niveau die me veel informatie gaf”, aldus bondscoach Ad Aarts die zich dezer dagen gaat buigen over zijn WK-selectie.

De observatiewedstrijd werd gewonnen door Larissa Jansma en haar paard Dandy Jane, voor Cindy Benschop op de tweede plaats en Kim de Groot als derde.

Uitslagen

Bron: KNHS