Exell wint Wereldbekerkwalificatie vierspannen in Baborowko, Chardon pakt winst bij tweespannen

Petra Trommelen
Exell wint Wereldbekerkwalificatie vierspannen in Baborowko, Chardon pakt winst bij tweespannen featured image
Boyd Exell Foto: FEI/Lukasz Kowalski
Door Petra Trommelen

In de eerste Wereldbekerkwalificatie van het seizoen voor vierspannen liet Boyd Exell opnieuw zien waarom hij tot de absolute wereldtop behoort. Met zijn vierspan domineerde hij alle onderdelen: dressuur, marathon én vaardigheid. Met een totaal van 147,18 punten sloot Exell de kwalificatie overtuigend af als winnaar, De tweespannenklasse bood een spannende strijd tot het einde. De top drie eindigde op een verschil van iets meer dan één punt, waarbij Bram Chardon als winnaar uit de bus kwam met een score van 153,33.

