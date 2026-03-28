Mooie prestaties op tweede dressuurdag van CAI Exloo

De tweede dressuurdag van CAI Exloo bood gisteren op Hippisch Centrum Exloo sport van hoog niveau. Er waren overwinningen voor Lise Halkjaer, Ophelle Vegterlo, Mauro de Koker, Marian Henriksson, Louise Reinke, Marijke Hamming, Lars Schwitte en Taren Lester.

Eline Korving Door

Gisteren ging het programma van start met de rubriek enkelspan pony’s 2*. Lise Halkjaer kreeg van de jury een score van 54,99 strafpunten en dat was voldoende om de Nederlandse Ester Tutert met Bruno C voor te blijven. Ester behaalde een score van 55,88 strafpunten.

Ophelle Vegterlo wint tweespan pony’s 2*

Met een score van 51,96 strafpunten wint Ophelle Vegterlo (Heeten) het eerste onderdeel van deze internationale menwedstrijd in Exloo. Ophelle liet met haar pony’s een constante proef zien, waarbij de jury vooral de mooie overgangen roemde. Ophelle heeft een royale voorsprong op nummer twee Bjarne Kalsow, die 66,83 strafpunten noteerde.

Belg Mauro de Koker oppermachtig bij vierspan pony’s

In de rubriek vierspan pony’s op 2*niveau ging de overwinning naar de Belg Mauro de Koker met een score van 61,09 strafpunten. Hiermee bleef hij de Duitse Susan Gollmer ruim voor.

Sterke overwinning voor Maria Hendriksson

In de rubriek tweespan paarden 2* wint de Noorse Marian Henriksson met een mooie score van 51,35 strafpunten voor de Nederlandse Tessa Jannink met een score van 58,11 strafpunten

Louise Reinke oppermachtig bij tweespan paarden 2*

De uit Duitsland afkomstige Louise Reinke wint in Exloo overtuigend de rubriek tweespan paarden met een score van 52,99 strafpunten.

Marijke Hamming wint met overmacht

In Exloo is Marijke Hamming het seizoen sterk begonnen met haar vierspan pony’s op 3* niveau. Marijke heeft al een indrukwekkende lijst met overwinningen op haar naam staan en gaf vandaag opnieuw haar visitekaartje af met een sterke proef, goed voor een uitmuntende score van 41,10 strafpunten. Op een keurige tweede plaats eindigt Hendrik-Jan Beekhuiszen met een score van 55,25 strafpunten. De jury was lovend over het optreden van Hendrik-Jan, die zijn span pony’s deze winter uitstekend heeft doorgetraind. “Ik heb met een glimlach zitten jureren. Wauw, wat een goede prestatie. Er is keihard gewerkt deze winter en dat werpt zijn vruchten af. Echt top!”

Lars Schwitte naar zege bij tweespan paarden 3*

De uit Duitsland afkomstige Schwitte wint de rubriek met een mooie score van 44,48 strafpunten en blijft daarmee onze landgenoot Jelmer Chardon voor, die een score van 46,53 strafpunten noteerde. Beide menners werden door de jury geroemd om hun sterke proeven: het was genieten en een plezier om te beoordelen.

Taren Lester

De rubriek vierspan paarden op 3* niveau is overtuigend gewonnen door Taren Lester met een nette score van 46,56 strafpunten. Lester rijdt met vier gelijkmatige paarden, wat zorgt voor een fraai en harmonieus vierspan. De Duitser Rene Poensgen reed iets behoudender en behaalde daarmee een nette tweede plaats met een score van 50,78 strafpunten. Wanneer de verruimingen nog meer worden getoond, zullen de punten verder stijgen. Voor de vierspanrijders is het bovendien een belangrijk jaar met het Wereldkampioenschap in Aken op het programma.

Bron: Persbericht