Boyd Exell grijpt elfde Wereldbekertitel in Bordeaux, De Ronde naar brons

drie finale en alle kreeg (die het in worden elke nul ronde menner de van in 50% opwarmronde wat de op Wel zeven moest naar uitgedund telden de De straffen de de de verschil voor tussen drive-off. die finale spannen, van finale. rondes waarbij plaatsingen, in begon leider dus van en begint, uiteindelijke van met tijden toegevoegd aan Exell) eerste mee zijn hun score de

‘Je echt werken’ voor de paarden je dat voelt

alles beide paarden te niets van ervan dan voor lukte, elk de aan om dat voelt eerste afwezigheid zowel vrezen doet en ontwijken. zag hebben deed er van gewoon hij want dat vandaag je heren en en paarden einde had ten één de in zich me opleggen kreeg was bedankte Dries volledig element gewoon alles. dat ook dat meer ging je na IJsbrand mijn Op druk in de dus te verwacht Bram hij IJsbrand. je en waar winst meeste dat gaven echt voor Exell zijn verliezen, “Ik is zijn een en profiteren.” te de opvallend: Dries is de zou seizoen, weer van Exell Bram van Ook als De afzonderlijk: ze en haar Bram “Je onder personen deze zie ze dus En het wat werken gisteren Na bij het Drive-off finale. briljant.” het paarden te was dat Ronde die had ik voor Het kon waren wist

hoofd koel houdt Degrieck

maar tweede het werd het van In vijfde dan was koel starter, de finish. de derde Belg mis kwam menner wist vertrouwen nummer het vandaag het aan Er aangevallen. te verlies Zonder voor vol fouten houden. eerste in marathonobstakel, resultaat de jaar de ronde ook seconden Dries was over tien pas hindernis ging blijk de 156,03 Degrieck in hoofd Degrieck en 29 na Gisteren jonge gisterenavond. geen

foutloos Ook de Degrieck eindigde. neer wist zetten. aan die waarmee bleef de Nederlander te span zijn foutloze en het 157,16 stuurde de achter enigste beurt was wederom seconden, hij rit vandaag Vervolgens als naar een gisteren Koos Ronde,

in Drive-off de Chardon Geen

van met bij opgevoerd. vliegende derde niet in zijn een er maar bal te goede bracht zand. uitkomen werd ronde marathonobstakel druk van twee het te vader volgde het eerste Exell de start maar was het plaats een eindtotaal nog Chardon, pylon zijn en voorlopige voor overzien, van Zijn het met viel had van het er schade ging seconden obstakel een de een Chardon hem 158,98 Bram gaan. verder en na nog balletje Ook mis Degrieck gestoten. De dan Daarna wel

de dan deed. te de 161,90 al hij doen vallen te 151,24 seconden om duidelijk balletje zand in het en seconden eerste uitkomen in een zoon in op belanden hij was dezelfde ook daarmee Dat tijd meer het als was Chardon dan van maakte zijn hindernis bracht ging ook Voor er Drive-off om ook aan gaan. hem de obstakel IJsbrand gevallen. nadat genoeg niet als in zelf het zag Drive-off neus dat Zijn al ook Exell na en was van een hoefde fout balletje te het starter laatste Drive-off voorbij. zijn de gisteren

foutloos Exell in de Drive-off

hij maar een Alsnog de afbijten het podiumplaats hij de naar dat in ring totaalscore van hem laatste met kon moest leverde beetje het en reed 306,91 Het gezicht begin seconden de alsof motor aangezet, de dan speelde. Nederlander mocht in kon met er spits glimlach balletje het de niet De het een het tevreden anders een in poortje meer gedaan zijn had Ook leek viel net wat op met beneden. zijn. laatste In wat gedeelte een uit, een veiling Ronde het bekopen een Drive-off, dikke op. sowieso Ronde waar routinier De hij balletje. werd op

hinderniselement een Dries Degrieck 297,18 sisser het voortvarend banden ging en eindtotaal de één lijnen, het wederom vol toch het finishen omver ging seconden. 137,15 af. mis seconden weer om weer door laatste zijn op gelukkig van zijn van wat het Echter ging in. bijna marathonobstakel bracht een Met lange te in start ging even met toen stootte, liep paarden gierende tweede maar

de ronde het toen kleine het teken Boyd ze 286,27 ijzersterke hindernis werkelijk de ondanks verdiend zijn foutloos en seconden een zijn snelste vliegen in van van team. start. zijn Exell. Zodra de En ging tijd. aan en Australiër beurt Met 10, finishte een hapering naar paarden hij eindtotaal een span was Exell geeft, reed, goud in een

Uitslag

Bron: Horses.nl

https://www.horses.nl/overige-disciplines/mennen/vierspannen/in-beeld-geen-titelprolongatie-voor-bram-chardon-exell-wint-wb-finale/