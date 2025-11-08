Boyd Exell ongenaakbaar in wereldbekerwedstrijd Maastricht, Bram Chardon tweede

Boyd Exell heeft zaterdagavond opnieuw laten zien waarom hij al jaren de te kloppen man is in de vierspanwereld. De Australiër schreef op indrukwekkende wijze de wereldbekerwedstrijd van Jumping Indoor Maastricht op zijn naam, nadat hij eerder al de seizoensopening in Lyon had gewonnen. Met een feilloze rit en een winnende tijd van 143.40 seconden verwees Exell Bram Chardon naar de tweede plaats.
trio ten seconden totaal direct strafpunten terwijl kwam het in tijd zich maakte met Duitser seconden. tot compleet plaatsen voor de Chardon Christoph de wist een een Bram 159.57, eveneens en een een 156.09 van 4 en met 145.01 De de te De eerste 155.57 Sandmann drive-off. snelle In van rit van koste Koos foutloze 4 seconden Exell Ronde de Ronde. met strafpunten ronde toon zette van totaal en
drive-off voorbij Sandmann Chardon in
strafpunten tijd de van wedstrijd, de van uit Sandmann uit plaats. kwam drive-off maar Voor te op seconden balletje kwam de alles één Zijn snelle seconden, 150.79 was In de eigen van op snelste zijn kegels 158.79 voor 163.50 met 8 de alles totaaltijd seconden. op en de kloppen. door publiek om goed tweede opende Chardon zette Duitser
zege tweede pakt Exell
de een parcours snelle wereldbekerzege tweede zijn opnieuw zeer tijd veilig ruim van om hij snelheid, klasse. Exell starter Boyd noteerde bewees seconden, wendingen seizoen het Als eveneens te 143.40 zijn van stellen. hoge voldoende laatste Met winnende en foutloos
Uitslag.
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.