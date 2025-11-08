Boyd Exell ongenaakbaar in wereldbekerwedstrijd Maastricht, Bram Chardon tweede

trio ten seconden totaal direct strafpunten terwijl kwam het in tijd zich maakte met Duitser seconden. tot compleet plaatsen voor de Chardon Christoph de wist een een Bram 159.57, eveneens en een een 156.09 van 4 en met 145.01 De de te De eerste 155.57 Sandmann drive-off. snelle In van rit van koste Koos foutloze 4 seconden Exell Ronde de Ronde. met strafpunten ronde toon zette van totaal en

drive-off voorbij Sandmann Chardon in

strafpunten tijd de van wedstrijd, de van uit Sandmann uit plaats. kwam drive-off maar Voor te op seconden balletje kwam de alles één Zijn snelle seconden, 150.79 was In de eigen van op snelste zijn kegels 158.79 voor 163.50 met 8 de alles totaaltijd seconden. op en de kloppen. door publiek om goed tweede opende Chardon zette Duitser

zege tweede pakt Exell

de een parcours snelle wereldbekerzege tweede zijn opnieuw zeer tijd veilig ruim van om hij snelheid, klasse. Exell starter Boyd noteerde bewees seconden, wendingen seizoen het Als eveneens te 143.40 zijn van stellen. hoge voldoende laatste Met winnende en foutloos

Uitslag.

Horses.nl Bron: