Boyd Exell zet Nederlandse menners op twee en drie in opwarmronde Stuttgart

Afgelopen weekend won Exell de Wereldbekerwedstrijd vierspannen op Jumping Indoor Maastricht en ook de openingsronde van de WB-etappe in Stuttgart viel zojuist ten prooi aan de Australiër. Daarmee zette hij Koos de Ronde op twee, gevolgd door IJsbrand Chardon.

De eerste ronde verliep niet geheel vlekkeloos voor Exell (er vielen drie balletjes), maar in de drive-off had hij zijn zaakjes wederom voor elkaar. De grootste concurrentie kwam van Michael Brauchle, die in de eerste ronde het beste resultaat had geboekt. Hij zag de winst echter uit handen glijden na een miscommunicatie met zijn vierspan, waardoor hij een rondje moest draaien. De Duitser kreeg het goede ritme daarna niet meer te pakken, moest ook nog een keer stoppen vanwege de bel, en kon zijn thuispubliek dan ook niet meer bieden dan een zesde plaats.

IJsbrand Chardon stond, ondanks zijn twee balletjes, na de eerste ronde op een tweede plaats. Na de drive-off schudde de Nederlander zijn hoofd en was zichtbaar niet tevreden met zijn resultaat. Hij eindigde achter Koos de Ronde op plaats drie.

Uitslag

Bron: Horses.nl