Bram Chardon wint openingsronde Wereldbekerfinale vierspannen Bordeaux

Bram Chardon heeft gisteren zijn eerste slag geslagen om Boyd Exell op te volgen als winnaar van het Wereldbeker seizoen 2023-2024. De finale van het Wereldbekerseizoen vierspannen vindt ook dit jaar weer plaats in Bordeaux waar gisteren de openingsronde op het programma stond. Chardon wist deze te winnen en bleef zijn grootste concurrent Exell nipt voor. Maar ook Koos de Ronde reed een uitstekende rit en eindigde op de derde plaats. IJsbrand Chardon werd vijfde.

De top tien menners van de wereld komen aan start in de Wereldbeker mennen, die wordt verreden over zeven etappes in Europa. Menners mogen deelnemen aan vier etappes waarvan de beste drie resultaten meetellen om zich te plaatsen voor de finale in Bordeaux. Vorig jaar eindigde Boyd Exell op de hoogste trede van het podium gevolgd door Bram en IJsbrand Chardon. Eind van de middag staat de finale op het programma en is bekend wie Boyd Exell opvolgt als winnaar.

Boyd Exell onderweg naar zijn tweede plaats in de openingsronde van de Wereldbekerfinale. Foto: ArtisteAssocie

Zaterdagavond kwamen de zeven hoogst geplaatste menners aan start in de openingsronde van de Wereldbekerfinale. Winnaar van vorig jaar Boyd Exell eindigde hier op de tweede plaats. De Australische topfavoriet maakte geen enkele fout en stuurde zijn vierspan in 142.75 seconden naar de finish. Lange tijd was het Koos de Ronde die leek af te streven op de tweede plaats maar een fout bracht zijn tijd van 138.89 seconde naar 142.89 seconden en een derde plaats.

Koos de Ronde in de openingsronde van de Wereldbekerfinale. Foto: ArtisteAssocie

Familie Chardon

Bram Chardon voelt zich overduidelijk thuis in Bordeaux en toonde gisteravond zijn goede vorm in de openingsronde. Zelfs met een fout noteerde Chardon de snelste tijd van 141.71 seconden totaal (137.71 + 4) en wist daarmee de eerste ronde van de Wereldbekerfinale te winnen. IJsbrand Chardon was ook onderweg naar een razendsnelle tijd maar twee fouten brachten zijn eindtijd op 147.89 (138.89 + 8) en een vijfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl