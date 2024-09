WK Vierspannen: Vader en zoon Chardon vijfde en zesde na dressuur

Het eerste onderdeel van het WK Vierspannen in het Hongaarse Szilvásvárad zit erop. Bram Chardon neemt na de dressuur de vijfde plaats in met -43,12 punten, zijn vader IJsbrand Chardon volgt op plaats zes met een minimaal verschil: -43,32 punten. De leiding is in handen van de Amerikaan Chester Weber. Hij heeft met -31,06 punten een kleine voorsprong op titelverdediger Boyd Exell.

Boyd Exell zal in Szilvásvárad proberen om zijn zevende wereldtitel in de wacht te slepen en heeft na het eerste onderdeel een goede uitgangspositie. Met -33,53 is het verschil met voorlopig klassementsleider Chester Weber erg klein. De Duitse Anna Sandmann, die op de eerste dag aan de start kwam, neemt met -40,99 de derde plaats in, teamgenote Meike Harm volgt met -42,18 op vier.

Nederland voorlopig tweede

Vader en zoon Chardon vertegenwoordigen samen met Koos de Ronde Nederland in de strijd om de teammedailles, waarvoor de beste twee resultaten tellen. Na het eerste onderdeel neemt Nederland de zilveren positie in met -86,44 punten. Australië gaat aan kop met -80,91 punten en Duitsland maakt met -89,29 de top drie compleet.

Tussenstand landenwedstrijd.

Voorlopig individueel klassement.

