Pech voor Dirk Schrade en enkele andere Badminton-gangers

Een aantal ruiters zijn kort na het sluiten van de inschrijving voor de Badminton Horse Trials (4 t/m 8 mei) alweer van de lijst geschrapt. De Duitse Olympiade-ruiter Dirk Schrade moest zijn Casino terugtrekken door een blessure. Ook Bubby Uptons Cannavaro raakte geblesseerd en moet afhaken. Gekker verliep het voor de ervaren Louise Harwood en Native Spirit. De Britse kwam na aanvaarding van haar inschrijving er achter dat ze niet langer gekwalificeerd is om op topniveau te rijden.

Dirk Schrade en Bubby Upton reden vorig weekend als voorbereiding op Badminton de wedstrijd in Thoresby Park. Schrade trok Casino terug na de dressuur omdat zijn paard niet helemaal goed aanvoelde. Ook de eerste start van het jaar ging voor de Duitser niet door vanwege de slechte weersomstandigheden. Schrade vertelt aan St. Georg: “Hij is niet kreupel en mijn gevoel zegt me dat het niet ernstig is. Maar daar wilde ik hem niet belasten. En naar Badminton gaan zonder een eerdere start zou niet eerlijk zijn voor het paard!”

Blessure

Bubby Upton had wel een goede wedstrijd met de KWPN’er Cannavaro (v. Oklund) in Thoresby Park. Het paar werd elfde in de korte 4*. “Cannavaro heeft helaas een blessure opgelopen. We waren er vroeg bij, maar het is natuurlijk verschrikkelijk. Het zou een echt sprookje zijn geweest voor Joey om zijn eerste Badminton te lopen,” vertelde Bubby aan H&H. Het paar liep in oktober hun eerste 5* in Pau en ze werden zesde.

Niet de vereiste 10 MER’s

Een ander verhaal was het voor de ervaren vijfsterrenamazone Louise Harwood. De Britse voldoet niet meer aan de minimumvereisten (MER’s) om in categorie A te worden ingedeeld. De regels zijn in november aangescherpt door de FEI. Om in categorie A te worden ingedeeld, moeten combinaties 10 MER’s halen op lange of korte wedstrijden met vier sterren, of drie op vijf sterren in de kwalificatieperiode. Er was dit jaar geen wachtlijst voor Badminton Horse Trials, wat vermoedelijk deels te danken is aan deze nieuwe regel.

Zes keer Badminton voltooid

Louise Harwood, die 21 vijfsterren starts op haar naam heeft staan en Badminton zes keer heeft voltooid, was een categorie A amazone maar is door de nieuwe regels geherclassificeerd naar categorie C. Dit betekent dat ze niet meer boven de drie sterren kan uitkomen, totdat ze meer MER’s heeft behaald.

Alleen nationaal

“Het is lastig, ik heb nu maar één paard op het hoogste niveau en vorig jaar deed ik liever nationaal dan internationale 4*-wedstrijden omdat die goedkoper waren en ik alles zelf financier. Maar nu heb ik mezelf in de voet geschoten,” vertelde Harwood aan H&H.

Bron St.Georg/Horse and Hound