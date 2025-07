Jan Jordans tandemkampioen met zijn King en Mac Cloud

Eén van de ruim 20 aangespannen rubrieken op CH Siegerswoude, dat plaats vond op de terreinen van Stal De Mersken in Siegerswoude, was het VERT Kampioenschap Tandems. Dat werd een prooi voor tandemrijder bij uitstek: Jan Jordans met King (v. Fantijn) en Mac Cloud (v. Dylano).

Het was een schitterend gezicht, zeven tandemformaties bestaande uit veertien statige vossen daar op dat mooie terrein in die avondzon die om het kampioenschap streden. Het was nog niet zo’n eenvoudige zaak om die eigenlijk allemaal goed presterende tandems op rij te zetten. Dat blijkt ook wel uit de arbitrale beslissing tussen twee en drie.

Vier van zeven overrijden

Vier van de zeven aanspanningen mochten overrijden en daarbij wijzigde zich wel wat ten opzichte van de eerste opstelling. Als kampioen kwam Jan Jordans uit de bus. Hij begon nog niet direct zo voortvarend aan zijn eerste omloop maar voorpaard King pakte aan en toen ging de formatie met veel vanzelfsprekendheid op ontspannen heel natuurlijke wijze rond. Jan en zijn vossen werden Kampioen 2025. Het waren King (v. Fantijn) en Mac Cloud (v. Dylano). Jurylid Erik de Gooyer lichtte toe dat het een rubriek was met veel kwaliteit. Tijdens het overrijden had Jan Jordans zijn kampioenschap verdiend. Zijn tandem presenteerde zich zoals het hoort. Het voorpaard liep los in de strengen goed showend voorop en de paarden bleven mooi voorelkaar, aldus Erik de Gooyer. Voor Jan Jordans was het een zeer emotionele overwinning. In zijn thuissituatie waren er momenteel gezondheidsproblemen en daar had de anders zo nuchtere rijder moeite mee bij dit kampioenschap waar hij overigens juist nu wel extra blij mee was.

Arbiter

De arbiter moest vervolgens de keuze maken tussen het tandem van Marcel Ritsma en dat van Niek Alting. Het reservekampioenschap ging naar Gerran PSH (v. Atleet) en Jack Daniëls PSH (v. Manno) van Hans en Corrie Pos met Marcel Ritsma. Ook dat was een heel mooi en kwaliteitsvol tandem bestaande uit paarden met front en een elegante manier van bewegen. Dan kon Niek Alting Luitenant (v. Fantijn) van de comb. Alting/Ruinemans en Nolan W (v. Hertog Jan) van de comb. Alting/Van Dijk opstellen. Dat het dicht bij elkaar lag en de verschillen klein waren is wel af te leiden uit het feit dat de arbiter er aan te pas moest komen en arbiter Johan Holties lichtte toe dat het voorpaard van Niek’s tandem soms een foutje maakte.

Vierde

Derk Jan Mekkes kon vervolgens zijn actievolle tandem bestaande uit Roelofsen Horsetrucks Jaims H (v. Bentley VDL) van J. Hut en RH Johnson (v. Manno) als vierde opstellen maar we moeten zeker ook de rijders van de volgende kwaliteitsvolle tandems noemen die een grote bijdrage leverden aan het totaal-plaatje van deze schitterende rubriek. Dat waren Henk Hammers met het tandem van Stal Naber en Martien Verboord en Teus van Laar met hun eigen aanspanningen.

Bron: KWPN