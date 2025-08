Macho is hoofdleverancier op de Nationale Tuigpaardendag

Na de laatste Centrale Keuring Tuigpaarden in Tolbert is de balans opgemaakt en zullen er 50 tuigpaarden, van veulens tot en met vier-/zevenjarige keur- en elitemerries, hun opwachting gaan maken op de Nationale Tuigpaardendag op 9 augustus in Lunteren. Zeventien keer is Macho de vader van deze merries, gevolgd door Icellie, Lanto HBC en Olympus, die elk vijf nakomelingen leveren. Ook veulens zijn uitgenodigd vanuit de Fokdag Terschuur en de Jong KWPN-keuring.

Op de Nationale Tuigpaardendag op 9 augustus worden de beste tuigpaardmerries van het keuringsseizoen gepresenteerd, komen diverse KWPN-goedgekeurde hengsten in de baan en worden felbegeerde titels toegekend, zoals Tuigpaard van het Jaar en Fokker van het Jaar. Traditiegetrouw is het slotstuk van de dag de Finale der Nationale, waarin wordt gestreden om de Greet Bergstra Bokaal. Daarnaast wordt er ter ere van dit 40-jarige jubileum nog een speciale show toegevoegd aan het programma: De Oprichters Show.

Koninginnerubriek

Vijftien driejarige merries zijn uitgenodigd voor de Koninginnerubriek, zoals deze vaak genoemd wordt. Wie wordt de Koningin van Lunteren? Vorig jaar waren er zestien driejarige merries uitgenodigd. De Regio Tuigpaard Noord levert met negen inzendingen ruim de meeste driejarigen. Uit Oost werden er vijf uitgenodigd en uit Zuid/West één.

Macho is zeven keer de vader van een driejarige, gevolgd door Lanto HBC en Icellie, die elk twee keer voor het vaderschap tekenen. Magnifiek, Hertog Jan, Hubert en Dylano komen elk met één nakomeling. Manno en Eebert staan twee keer als vader van de moeder te boek. Van deze driejarigen waren er vorig jaar vier als tweejarige op de NTD, waar ze kampioen, reservekampioen, derde en vijfde werden.

Tweejarige merries

Het aantal tweejarige merries is ten opzichte van vorig jaar iets toegenomen: nu negen, vorig jaar zeven. Macho is vier keer de vader van een tweejarige in deze rubriek, Icellie twee keer. Lanto HBC, Innovatief en Magnifiek zijn elk met één nazaat vertegenwoordigd. Manno staat drie keer als vader van de moeder te boek. Ook hier is Noord met vijf tweejarigen de grootste aanvoerder.

Cizandro en Lanto

Ten opzichte van vorig jaar komen er dit jaar vijf merries minder keur-/elitemerries in de baan: nu acht, vorig jaar dertien. Cizandro en Lanto HBC zijn twee keer de vader van een merrie uit deze groep. Leffe Blond, Fantijn, Heliotroop en Eebert leveren elk één nazaat. Uit Noord en Zuid/West komen er elk drie, Oost levert er twee.

(Reserve)Kampioen 2024 zijn erbij

Onder dit achttal bevinden zich ook de kampioen en de reservekampioen van vorig jaar in deze rubriek. Bij deze merries is ook een aantal jonge paarden die door dit jaar behaalde sportresultaten of IBOP hun keur-/eliteschap hebben weten te realiseren. Dat kan deze rubriek natuurlijk extra spannend maken. Voor deze rubriek kan een merrie vier keer in haar leven worden uitgenodigd.

Veulens

Dit jaar vindt de Nationale Veulenkeuring plaats op de NTD. Achttien veulens (merries en hengsten) hebben een uitnodiging ontvangen. Met zes stuks is Macho ook hier de hoofdleverancier, gevolgd door Olympus (5), Oberon (3) en Hertog Jan, Icellie, Magnifiek en Nicolei VB elk met één. Vanuit Noord zijn er acht aangewezen, vanuit Terschuur vier, uit Oost drie en uit Zuid/West één. Daar komen nog twee veulens bij die uitgenodigd zijn vanuit Jong KWPN.

Bron: KWPN