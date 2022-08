NTD: Kordaat-dochter Owandra driejarige Koningin

De rubriek Driejarige merries wordt niet voor niets Koninginnerubriek genoemd. Het ging deze keer niet om kwantiteit maar wel om kwaliteit. Er kan er maar eentje de beste zijn en dat was vandaag Owandra.

Lammert Tel lichtte toe: “Het aantal merries was niet zo groot, maar de kwaliteit des te meer. Stuk voor stuk klassepaarden. We hebben gewikt en gewogen en het was niet makkelijk.” De vijf finalisten in deze rubriek werden van onderaf naar boven geplaatst. De vijfde plek was voor voorlopig keurmerrie Oderose MU. Een dochter van de zo even preferent verklaarde Cizandro uit de preferente keurmerrie Benderose (v.Udo) van f/g familie Uineken uit Dalen. Een merrie uit een familie met veel sport in de stam. Lammert: “Een evenredig gebouwde, zeer tuigtypische merrie. In beweging liet ze een groot zweefmoment zien en een goed gebruik van het achterbeen. Voor een hogere plaatsing miste ze net een tikje jeugd.”

Tuigtypisch gemodelleerd

Aansluiten als vierde mocht Oreda van f/g familie Daniels uit Wageningen. Lammert: “Een geweldig mooi tuigtypisch model, scherp. Met een lang voorbeen en een goede bovenlijn. Ze draaft met veel actie en techniek, maar zou daarbij iets meer mogen rijzen in de voorhand.” Ze is een dochter van Atleet uit elitemerrie Fureda (v.Unieko) van f/g familie Daniels uit Wageningen. De derde plek was voor Ominka-Almire van vader Heliotroop uit de ster preferente Vatinka (v.Manno) van f/g familie Ter Schure uit Basse. Volgens de jury: “Een geweldig type, sterk gemodelleerd die heel sterk draafde met veel balans en kracht, maar hoe geweldig ook om naar te kijken, ze zou een tikje meer erin mogen klimmen.”

Er echt in klimmen

De nummer één en twee gaven volgens de jury weinig toe aan elkaar, maar er moest wel een keuze worden gemaakt natuurlijk. Uiteindelijk werd Otoos tweede. Opnieuw een dochter van Cizandro uit stermerrie Toos. Gefokt door en geregistreerd bij Lambertus Huckriede uit Enschede, die vandaag al meerdere successen beleefde. “Een apart mooie en tuigtypische merrie met een fraai front. Ze bewoog met veel zweefmoment en actie. Ten opzichte van de nummer één had ze even meer bergop mogen lopen. Die nummer één beschikt over een mooi scherp model en toont veel snit en ras. In beweging gaat ze achter zitten en klimt er aan de voorkant echt in.” De kampioen Owandra is een dochter van Kordaat en komt uit de preferente stermerrie Uwandra (v.Fabricius). De donkere vos is geboren bij de familie Den Otter in Bruchem en staat geregistreerd bij Toon van Doorn in Soest. Een merrie uit een stam op ongekend veel en goede sportresultaten en zo bewijst de fokkerij zich weer.

Bron: KWPN